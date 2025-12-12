政府推新制抽樣驗棚網 業界冀大規模檢測令成本下調

【on.cc東網專訊】政府昨日（11日）宣布「補鑊」措施，推出新棚網檢驗制度過渡期間，建造業議會提供集體採購及統籌檢測服務。建造商會會長廖聖鵬今日(12日)在電台節目表示，若日後能夠集體或大規模採購以及檢測，料成本能夠控制，希望檢測費及棚網成本均有所下調。

廖稱，政府為業界找到合適政府用地，以進行場外採樣工作，對業界有幫助，包括可一次過進口大量棚網，檢測通過後再使用，流程上能夠系統化。對於政府爭取大約一個月有首批棚網經入口及檢測後，陸續可以上架，他預料部分業主或希望於農曆年後，再重新上架及復工，因此整體工程進度一定受影響。

對於過渡期內擴大「免學費、有津貼」的「一專多能/技術提升」課程學額，預留5,000個培訓名額予受影響工友報讀，提升技能外亦可減低停工影響，按不同工種的培訓課程及時數，工友最多可獲1.4萬至1.9萬元津貼不等。廖稱，津貼相對工友的薪金較少，但長遠對他們的發展是好事，能夠學習更多不同技能，多一門手藝。

