政府推洪水橋厦村物流圈 擬年內招意向打造綠色樞紐

【on.cc東網專訊】港府正推進北部都會區基建發展，運輸及物流局局長陳美寶表示，政府今日(16日）將公布洪水橋/厦村新發展區發展現代物流圈的規劃研究報告，旨在透過以市場為導向的發展條款，打造一個現代綠色物流圈。她補充，政府將爭取於今年內，就首幅位於洪水橋鍚降圍路的用地，邀請業界提交意向書。

此外，她亦指，新發展區作為物流用地的中長期土地庫，會回應業界曾提出一些創新措施，打造智慧綠色現代物流圈。她宣布推出一套環境、社會和管治（即簡稱「ESG」）數據收集工具包，協助物流業特別是中小企，有效地收集及記錄有關ESG披露要求所需的數據。

