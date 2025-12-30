政府提出重建西環邨及馬頭圍邨清拆及遷置方案 下月諮詢中西區和九龍城區議會(林尊豪報道)

【Now新聞台】政府提出重建西環邨及馬頭圍邨清拆及遷置方案，其中西環邨全邨預料2029年搬至加惠民道公屋，馬頭圍邨則會分兩期進行，首批在2028年搬遷。

在1962年入伙、佔地約2.9公頃，由5座舊長型、樓高14層的馬頭圍邨，將會分兩期清拆及搬遷。

第一期會清拆的包括水仙樓、洋葵樓，以及馬頭角道政府合署，房委會建議除了搬遷至土瓜灣道公屋項目，亦建議用部分新美東邨單位作為遷置地方，受影響住戶在2028年搬遷。第二期要清拆則包括芙蓉樓、玫瑰樓和夜合樓，他們會遷移至新馬頭圍邨第一期的單位，但何時就會再公布。

馬頭圍邨現時有超過2000個單位，重建後會增至4000個單位，搬遷時間亦可由14年縮短至7年。

要清拆重建的還有西環邨這邊相對簡單點，一次過進行。全數住戶包括東苑臺、南苑臺、西苑臺、北苑臺，以及中苑臺居民，2029年遷至鄰近的加惠民道第一期公屋項目。西環邨這裡原本有636個單位，重建後增至約1100個。

房委會建議受清拆影響住戶，可獲發放住戶搬遷津貼協助支付部分搬遷開支；合資格單身人士和二人家庭，不論年紀都可選擇領取替代配屋津貼，代替入住公屋選擇。

房委會下月會分別就兩條屋邨清拆和遷置方案，諮詢中西區區議會和九龍城區議會，最終待房委會通過及宣布落實。

