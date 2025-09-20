政府提建立「部門首長責任制」 稱確保不是一個人說了算

【on.cc東網專訊】新一份《施政報告》提出，建立「部門首長責任制」，按照問題大小輕重程度，將調查分為兩個級別處理，並設立一個長設的獨立專責調查小組，針對任何級別公務員進行調查，同時擴大現時「公務員敍用委員會」的職能以進行調查，而後果包括降級、扣薪、勒令退休，以至革職等。政府發言人今日(20日)在電台節目表示，建立「部門首長責任制」是希望做到制度化和清晰化，不斷提升和強化部門效能，推動他們檢討系統是否有效，提高積極性。

發言人又稱，建立這套責任制，第二個目的是增加市民信心，市民對於問責不清晰，希望透過這套公平制度訂出「遊戲規則」，合併尋找真相和責任這兩個過程，提高效率。責任制分為兩級處理，如何分級涉及判斷，目前有足夠客觀因素和人員，確保不是一個人說了算，局長或司長都可以提出啟動機制。

