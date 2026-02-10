政府擬修例容許狗進入餐廳 環境局不建議狗主將餐廳食物餵給狗隻

【Now新聞台】政府打算修例容許狗隻進入餐廳，最快年中批出牌照。修例建議列明，若狗隻在餐廳排泄，必須即時徹底清潔及消毒。在立法會一個委員會上，有議員關注清潔的責任誰屬。

立法會議員(新界西北)莊豪鋒：「如果狗主主動清潔，但清潔得不夠乾淨，那怎麼辦？餐廳是否強制再作清潔？清潔這方面你們打算怎樣執法？」

環境及生態局局長謝展寰：「正如狗隻行為及安全，一定是狗主約束牠，餐廳裡面的清潔情況亦一定是餐廳自己要維持。當然，他採取甚麼措施維持餐廳清潔，餐廳可以訂立自己的規則，現時有商場狗隻便溺後要清潔，商場會收取費用，這些他們也可以考慮。」

廣告 廣告

立法會議員(新界東南)方國珊：「雖然不能提供狗的食物給狗隻，那麼狗主將食物餵給狗隻，自己帶入(餐廳)的又怎樣處理？當中有否其他衞生考量？」

謝展寰：「人的食物不一定適合狗進食，所以我們不太建議狗主將餐廳食物餵給狗隻，但真的自己餵的話，我們也不打算禁止這個行為。狗主要明白將這些食物餵給自己狗隻，其實風險是很大。」

#要聞