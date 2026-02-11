政府擬修例 本年中取消部分米埔邊境禁區

【on.cc東網專訊】政府擬進一步開放邊境禁區範圍，當局計劃今年年中開放米埔部分禁區，市民只須向漁農自然護理署申請「進入米埔沼澤區許可證」，而毋須再向執法部門申請邊境禁區許可證。為方便市民及遊客前往蓮麻坑村及紅花嶺郊野公園，當局亦計劃修例，把豁免乘坐專營巴通過有關禁區路段的人士申請禁區通行證的要求成為永久措施。

當局提交立法會的文件指出，自2022年6月起逐步開放沙頭角禁區，並由2024年1月起把 開放範圍擴大至除中英街以外的整個沙頭角禁區，旅客可申請禁區許可證前往沙頭角遊覽 。計劃實施至今已有約27萬人次以旅客身份申請禁區許可證進入沙頭角。

在2025年9月開放沙頭角海的禁區範圍，讓旅客可在申請禁區許可證後，進入沙頭角墟(除中英街外 )及沙頭角海遊覽。自有關措施實施以來，已有3.2萬人次以旅客身份申請禁區許可證進入相關的禁區範圍。

當局指隨着紅花嶺郊野公園於2024年11月成立，政府在2025年1月24日起開放沙頭角蓮麻 坑村附近的指明邊境禁區路段作為臨時安排，豁免乘坐專營小巴通過該禁區路段的人士申請禁區通行證的要，經審視上述豁免的成效後，當局擬修訂《邊境禁區(准許進入)公告》(第245H章)，作為永久措施。

為方便市民到訪米埔，當局擬修訂《邊境禁區令 》 (第 245A章)，取消部分的米埔邊境禁區，並修訂邊境禁區界線，而取消米埔邊境禁區後，市民只須向漁護署申請「進入米埔 沼澤區許可證 」，而毋須再向執法部門申請邊境禁區許可證。漁護署會繼續執行《野生動物保護條例》，確保在開放米埔邊境禁區後，在便利市民到訪的同時，能繼續有效管 控進入該區的訪客人數，保障重要生態環境免受過度人為干擾。

當局計劃在今年上半年向立法會提交有關上述兩項措施的附屬法例，以進行先訂立後審議的程序 ，期望在今年年中實施。

