政府擬准狗隻入食肆 首階段 500 至 1000 名額 顧客須牽繩拖狗 即睇相關要求｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府擬准許狗隻進入食肆，預計今年中批出首輪申請，首階段擬設 500 至 1000 個名額。如收到超額申請，會以抽籤作分配。政府指出，基於安全考慮，不會接受火鍋店和烤肉店申請，包括鐵板燒、韓式燒烤等。
佔全港3至5%
環境及生態局和食環署向立法會提交文件，列明除了火鍋店和烤肉店，所有持有正式牌照的餐廳均可申請成為狗隻友善食肆。首階段名額為 500 至 1000 個，佔全港食肆約百分之三至五。政府稱會因應實際運作情況、業界和社會反應等，在推展下一階段前按需要改善執行細節，穩妥推展措施。
餐桌不能加熱食物 如狗隻排泄應即時消毒
文件列出申請牌照條件，獲批准的食肆須時刻在入口當眼處張貼食環署指定樣式的標示。此外，為保障食物衞生，政府建議不得在餐廳內烹煮或準備狗用食物，該些食物只可用預先包裝的方式提供或售賣。當局亦擬禁止狗隻使用餐廳的可重用餐具，狗隻亦不得上餐桌。如餐廳採用開放式廚房，與該廚房相連的吧枱座位不得容許顧客攜狗就座。 另外，如狗隻在餐廳內排泄，必須即時徹底清潔及消毒，以為維持餐廳潔淨。
政府又指，如果餐廳放置任何毒餌或捕捉蟲鼠設施，須放置於狗隻不能觸及的位置；為減低狗隻失控時可造成的安全風險，獲批准的餐廳在任何時段和座位區域，均不得在餐桌上烹煮或加熱食物，包括明火或電熱爐等加熱器具，但不包括用作茶飲保溫的蠟燭或電熱杯墊等。政府指，如要設置自助餐食物加熱或翻熱區，須與座位區或餐桌間保持最少 3 米距離，並確保狗隻不會到達該區域。
導盲犬除外
政府建議禁止由法庭宣布的「已知危險狗隻」和法例載明的「格鬥狗隻」進入餐廳。其他可進入餐廳的狗隻，須以長度不超過 1.5 米的牽引帶控制，由成人握持或綁在固定附着物，而導盲犬或執行法定工作的狗隻除外。如違反上述規定，將會被罰款 10,000 元、每天另加 300 元罰款及監禁 3 個月。
食環署將會提供電子化申請，如收到超額申請，會以抽籤作分配，抽籤結果將於同一時間公布。成功中籤的食肆持牌人須於指定期限內繳付 140 元的費用，逾期未繳費者將視作自動放棄，其名額會按抽籤結果的次序分配予其他未中籤的申請。如果食肆多次違反狗隻相關的牌照條件，會被取消容許狗隻進入的批准，但一般不會影響其原有食肆牌照，惟該食肆在一年內不得再申請讓狗隻進入食肆的批准。
准狗進入食肆牌照今年中批出 首階段名額500至1000間
【動物專訊】准許狗狗進入食肆的新政策安排出爐，政府今年年中將批出首輪申請，名額為500至1000間，並列明多項牌照要求，包括狗隻必須以不超過1.5米狗繩控制，狗隻不可使用餐廳的可重用餐具，亦不准踏上餐桌，另因安全考慮，火鍋店和烤肉店不可申請該牌照。政府發言人表示，首階段名額只佔全港1.7萬間餐廳的3%至5%，市民仍有不同的餐廳選擇。 政府早前在《施政報告》宣布設新牌照供食肆申請，可容許狗隻進入食肆內，獲批食肆會有明確標識。政府今年首季會向立法會提交修例建議，並在今年年中批出首輪申請，獲批食肆需付140元費用，在食物業牌加入狗隻進入食肆的批註。首階段申請名額為500至1000間，政府會視乎社會接受程度，推出下一輪申請。 政府列出多項要求，包括獲准進入的狗隻，必須以不超過1.5米長的牽引帶控制，由人握持或綁在固定物件上，而「已知危險狗隻」和「格鬥狗隻」均不准進入食肆。 牌照條件還包括食肆須將人和狗的食物及餐具明確區分，不得在餐廳內煮製或準備狗用食物，只可以預先包裝的方式提供或售賣，亦不准狗隻使用餐廳的可重用餐具，不准狗隻走上餐桌。如餐廳採用開放式廚房，與該廚房相連的吧枱座位不准狗隻就座。如
狗隻友善食肆｜政府料年中批出食肆牌容許狗隻進入 格鬥犬不得內進(高詩敏報道)
【Now新聞台】政府計劃修例放寬食肆申請牌照，容許狗隻進入餐廳，首階段會推出約500至1000個名額，食環署最快在今年年中批出首輪申請。 不少主人假期都會帶狗狗出外逛逛，但要找地方一起用餐就比較麻煩。日後就可能有多些選擇，政府計劃修例，容許狗隻進入獲食環署批准的食肆。考慮到餐廳一般較窄，又有熱食熱飲，狗隻一旦失控有較大風險，為了保障顧客及員工安全，新法例訂明食肆經營者和攜帶狗隻的顧客均有責任管控狗隻。狗主入餐廳時，必須以不超過1.5米長的牽引帶控制狗隻，已知危險狗隻及格鬥狗隻不得進入食肆，違例者可被判罰款1萬元，每日另加300元，以及監禁3個月。至於獲批的餐廳要時刻在入口當眼處張貼指定樣式標示，讓顧客知情選擇是否光顧。餐廳亦不得容許狗隻上餐桌、使用處所提供的可重用餐具，或者在處所內烹煮或準備狗隻食物。考慮到安全問題，餐廳在任何時段和座位區域均不得在餐桌上，烹煮或加熱食物。如有自助餐食物加熱或翻熱區，就必須與座位保持最少3米距離，是開放式廚房的話、相連吧枱位亦不准顧客攜狗入座。狗隻可觸及的位置不得放置任何捕捉蟲鼠設施，一旦餐廳多次違反上述規定，有機會被取消資格，一年內不得再申請相關牌
