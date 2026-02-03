政府擬准狗隻入食肆 首階段 500 至 1000 名額 顧客須牽繩拖狗 即睇相關要求｜Yahoo

政府擬准許狗隻進入食肆的方案出爐，預計今年中批出首輪申請，首階段擬設 500 至 1000 個名額。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】政府擬准許狗隻進入食肆，預計今年中批出首輪申請，首階段擬設 500 至 1000 個名額。如收到超額申請，會以抽籤作分配。政府指出，基於安全考慮，不會接受火鍋店和烤肉店申請，包括鐵板燒、韓式燒烤等。

佔全港3至5%

環境及生態局和食環署向立法會提交文件，列明除了火鍋店和烤肉店，所有持有正式牌照的餐廳均可申請成為狗隻友善食肆。首階段名額為 500 至 1000 個，佔全港食肆約百分之三至五。政府稱會因應實際運作情況、業界和社會反應等，在推展下一階段前按需要改善執行細節，穩妥推展措施。

餐桌不能加熱食物 如狗隻排泄應即時消毒

文件列出申請牌照條件，獲批准的食肆須時刻在入口當眼處張貼食環署指定樣式的標示。此外，為保障食物衞生，政府建議不得在餐廳內烹煮或準備狗用食物，該些食物只可用預先包裝的方式提供或售賣。當局亦擬禁止狗隻使用餐廳的可重用餐具，狗隻亦不得上餐桌。如餐廳採用開放式廚房，與該廚房相連的吧枱座位不得容許顧客攜狗就座。 另外，如狗隻在餐廳內排泄，必須即時徹底清潔及消毒，以為維持餐廳潔淨。

政府又指，如果餐廳放置任何毒餌或捕捉蟲鼠設施，須放置於狗隻不能觸及的位置；為減低狗隻失控時可造成的安全風險，獲批准的餐廳在任何時段和座位區域，均不得在餐桌上烹煮或加熱食物，包括明火或電熱爐等加熱器具，但不包括用作茶飲保溫的蠟燭或電熱杯墊等。政府指，如要設置自助餐食物加熱或翻熱區，須與座位區或餐桌間保持最少 3 米距離，並確保狗隻不會到達該區域。

導盲犬除外

政府建議禁止由法庭宣布的「已知危險狗隻」和法例載明的「格鬥狗隻」進入餐廳。其他可進入餐廳的狗隻，須以長度不超過 1.5 米的牽引帶控制，由成人握持或綁在固定附着物，而導盲犬或執行法定工作的狗隻除外。如違反上述規定，將會被罰款 10,000 元、每天另加 300 元罰款及監禁 3 個月。

食環署將會提供電子化申請，如收到超額申請，會以抽籤作分配，抽籤結果將於同一時間公布。成功中籤的食肆持牌人須於指定期限內繳付 140 元的費用，逾期未繳費者將視作自動放棄，其名額會按抽籤結果的次序分配予其他未中籤的申請。如果食肆多次違反狗隻相關的牌照條件，會被取消容許狗隻進入的批准，但一般不會影響其原有食肆牌照，惟該食肆在一年內不得再申請讓狗隻進入食肆的批准。