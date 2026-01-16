政府擬加強「招標妥」 甯漢豪：若公司有問題被除名未必影響工程進展

【Now新聞台】政府擬推出加強版「招標妥」制定更嚴謹的預審名單，會將有問題的顧問公司或承建商除名。發展局局長甯漢豪指，預審名單是用作評標，若被除名未必會影響工程進展。

發展局局長甯漢豪：「如果有承建商開始參與工程，但它被除名，其實意味著我們不會再派下一個維修工程予它，因為它已經不再在預審名單，但這不代表它進行中的工程必定要受到影響。如果要受到影響，是另外一條線路，就是執法部門會否去到一個地步，直情是要將這個承建商在它自己的專業名冊除名，令到它不能夠繼續已經接手了的工程。」

