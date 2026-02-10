政府擬就法團授權票數量設上限 有議員促不同房屋類型設不同門檻

【Now新聞台】政府計劃修訂建築物管理條例，包括就法團的授權票數量設上限。有立法會議員建議政府就不同房屋類型設不同的門檻。亦有物管界表示，法例無訂明核實授權票方法，希望政府制定清晰指引。

香港房屋經理學會會長游錦輝：「在法例或者指引沒有指出如何核實(授權)票，主要是法團或管理公司幫助核實，如何核實？我們核對名字或核對簽名或打電話去問，大家沒有標準，可能有屋苑逐個電話致電，有些屋苑核對名字就可以，我覺得需要一套指引，不一定是法例去清楚界定。」

立法會議員(九龍東)鄧家彪：「如果其他大型例如居屋或者租者置其屋，宏福苑就是居屋，根本極大多數是自住，因為房屋政策不容許作為出租業主這些居屋。既然業主居住在此，為何不提高門檻避免日後爭執？政府需要考慮不同房屋類型有不同的門檻，適應每種居住狀況。」

