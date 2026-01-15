政府擬引入大廈消防措施法定責任 物管業界稱與相關部緊密聯繫

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
【on.cc東網專訊】政府建議阻礙走火通道引入定額罰款，關閉消防設備需要預先通知，並引入物業管理公司在大廈消防措施的法定責任，成為消防安全法定把關者。香港物業管理公司協會發言人陳志球今日(15日)在電台節目中表示，相信業界都會支持相關建議，以強化現行法例下的相關要求及工作指引。
陳志球表示，物管及業主在監管大廈消防方面同樣有責任，其中物管是代理人角色。他指目前已多條法例涉及監管物管，物業管理業監管局至今推出26份守則，其中一份是有關如何處理消防管理工作，清楚列明業主及管理公司的責任，包括要有定期維修、保養及年檢，負責維修消防裝置的承辦商要確保裝置符合操作標準。
他指過往的情況顯示，進行大樓維修時，工作人員或要關閉消防裝置，事前必須通知消防處，但可能有人貪方便而未有通知，為避免這些不合法的干擾操作，近期物管業界及多個持分者與消防處密切聯繫，相信當局很快就會公布措施加強規管。
