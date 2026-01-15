政府擬強化招標妥 議員憂未落實措施前有法團快刀斬亂麻避規管

【on.cc東網專訊】因應宏福苑火災被揭的問題。政府昨表示將加強市建局的角色與功能，並建議強化「招標妥」計劃，為參與的顧問及承建商制訂嚴格的「預審名單」。有議員關注此舉可能增加成本，但強調只要做到明碼實價，為市民換來安心，相信公眾會接受；又提醒要避免有法團和管委會，趁政府未落實新措施前「快刀斬亂麻」避開規管。

議員鄧家彪今日（15日）在電台節目中表示，透過市建局以「招標妥」制度專業協助法團揀選承辦商，好處是法團毋須承擔選錯的風險，亦有助減少小業主之間的爭執。當局會持續監管承建商，而市建局作為公營機構，願意承擔此項沉重的專業責任，相信市民樂見新措施推行。

廣告 廣告

對於政府建議把大型樓宇維修工程升級為一級小型工程，要求必須聘用第三方專業人士提交施工方案，此舉或令維修成本上升。鄧家彪認為新措施或會增加承建商的成本，但只要費用透明公開明碼實價，能換取安全、專業、可信與清廉的工程，即使價格提高，一般市民亦能接受。他指社會已對圍標、低價入標後再大幅抬價等行為已深惡痛絕。

鄧又透露，近日接獲投訴，指有可疑的法團管委會試圖加快推動大維修，以圖避開政府新規管措施，他對此表示憂慮，呼籲執法部門加強留意，做好預防工作。

選委會界別議員林筱魯指政府要求加強監管並非壞事，但必然會產生時間和金錢成本，若最終由業主承擔，會導致業主在決定維修保養時增加疑慮，或增加推動重建的工作難度。

他提及政府需確保有足夠第三方專業人士提供服務，若人手不足可能拖慢工程進度。林筱魯關注現行新措施僅適用於設有業主立案法團的大廈，未能涵蓋「三無大廈」，促請政府盡快彌補漏洞，長遠應研究運用科技協助業主管理大廈。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】