政府擬放寬無人機載重負荷 學者憂相關行業支持零散欠持續性

【on.cc東網專訊】政府正研究推行「低空經濟」，並計劃修例放寬無人機重量上限和及作高度等。香港理工大學應用科學系系主任崔永康今日（7日）於電台節目稱，據他了解，港府將放寬無人機載重負荷、空中交通管理等。他又提到，由於有部分科研技術於本港應用場景較少，為推動技術在港落地，校方過去兩年於內地12個城市成立「技術創新研究院」，將科研帶到內地，鼓勵教授及畢業生利用平台創業。

此外，港府本月將公布新一份《施政報告》。理大副校長趙汝恆表示，校方早前就《報告》提交建議，內容主要聚焦於航空、航天範疇，認為香港各院校亦有優良的科研團隊，相信航空、航天方面，以及相關的高端科技等，未來有機會發展成產業。

不過他亦指，港府對相關行業的支持欠缺持續性，且亦較零散，建議政府統一資源，考慮成立相關部門、專責人員等。

