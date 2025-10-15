劉俊謙與蔡思韵晒婚照放閃
政府擬減官方應用程式數量 議員質疑一部門擁5個APP太多
【Now新聞台】政府計劃未來兩年將官方應用程式數量減半，有議員關注個別部門擁有過多應用程式及部分程式無故下架。創科局局長孫東指，要尊重各決策局的需求。
立法會議員(選舉委員會)林振昇：「有些部門，一個部門有很多個應用程式，例如香港電台也有5個應用程式，開發的總成本達百多萬元，每年維護要70萬元。其實這些應用程式中，只有一個較特別，讓視障朋友使用，其他應用程式只是看不同節目。類似這些例子，這些部門是否可以將應用程式加以整合，『一APP在手』使用所有服務，並節省維護成本？」
立法會議員(教育界)朱國強：「『智博行』為甚麼會無疾而終？當局決定下架前，有沒有對使用者影響進行評估？」
創新科技及工業局局長孫東：「有時候我們一定要平衡服務的對象，以至整體的運用維護情況，但大的原則一定是盡量減少單獨的流動程式，或盡可能把相關的流動應用程式，加入『智方便』平台。但個別的平台，根據實際情況需要保留，我們會充分尊重各局及部門的意見。」
