政府擬規定新購專營巴士安裝司機狀態監測系統 汽車業界指系統有微調空間

【Now新聞台】政府今年4月底起禁止在公眾地方管有另類煙。控煙酒辦截至上月底，發出51張3000元定額罰款通知書。 醫務衞生局指，禁令的首個月無案件需以檢控方式處理，有1名收到罰款通知書的人不是以本港身份證登記，但無記錄罰款旅客的人數，控煙酒辦亦檢獲69件另類吸煙產品。有立法會議員關注，政府會否仿效外國禁止某年份後出生的人買煙。立法會議員(新界東南)葉傲冬：「醫衞局推動禁煙的工作，我相信可說是雷厲風行，煙民聽到都聞風喪膽，它的工作不止全香港知道，好到早前世衞都頒個獎給它，真是可喜可賀。參考英國最近都立法，2009年1月之後出生的小朋友不准買煙，不知醫衞局未來會否有相關或相同方向，禁止青少年吸煙？」醫務衞生局副局長范婉雯：「限制展示傳統吸煙產品和禁止向某日後出生的人士售賣傳統吸煙產品，其實這些我們都有參考，亦會分別定為中期和長期措施。不過我們都會考慮到要平衡控煙政策的效力、市民接受程度、執法等不同因素，慢慢循序漸進，逐步考慮這些中長期政策。」#要聞

now.com 新聞 ・ 1 天前