政府擬規定新購專營巴士安裝司機狀態監測系統 汽車業界指系統有微調空間

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網約車規管｜調查：近9成受訪乘客指網約車配額不足 的士業界憂配額太多影響生計(楊佩詩報道)
【Now新聞台】立法會正審議規管網約車，有調查指乘客擔心一萬個配額不足會推高收費，建議每季檢討需求。有的士業界就認為網約車收費應與咪錶看齊。 政府預計最快年底會批出首批一萬個網約車牌照。有網約車平台上月進行意見調查，在約一萬名回應乘客中，有近9成認為一萬個配額嚴重不足，逾8成人擔心更難叫車及推高車費等，而4600名回應司機中，逾8成反對以抽籤形式分配牌照。Uber建議每季檢討需求，調節發牌數量。Uber香港公共政策和政府事務主管李芷瑜：「可能一些適合的考慮條件是，包括他們過往一些服務經驗如何、過往提供網約車服務時服務質素是否良好，以至他們對於網約車作為一個收入來源有多依賴。整個規管不是一個學術討論，其實背後有數萬個家庭現時靠網約車維生。」立法會相關委員會正審議規管網約車的附屬法例，至今收到約430份書面意見，當中有市民反對政府大幅增加網約車數量，指目前的士供過於求，網約車會分薄客源，衝擊全職司機生計。有的士業界就不希望政府一次過在短時間推出全數一萬個配額，指去年的士客量較高峰時已下跌一半，加上司機不足、市場萎縮，推出網約車會造成毀滅性打擊。另有業界建議再加強規管網約車，包括每周工時上限
新皇崗口岸料7月正式啟用 運輸署建議開四條新巴士線
新皇崗口岸主體大樓已經完工，各類通關設備正在調試，據官媒消息，新口岸保留24小時通宵通關，將於7月正式啟用，採用「一地兩檢」將通關時間從30分鐘縮短至5分鐘。 為應付新皇崗口岸開通後新增的跨境乘客需求，運輸署建議開辦以下四條新專營巴士路線：(一)皇崗口岸-葵翠邨公共運輸交匯處；(二)皇崗口岸–啟德(世運道)經中九龍幹線；(三)皇崗口岸–烏溪沙站公共運輸交匯處；(四)皇崗口岸–青山灣巴士總站。 根據港深兩地政府的規劃，新皇崗口岸的設計通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，設計流量將提升至每日約30萬人次。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
范婉雯：醫管局研設院科兩級責任制 涉事故員工或考慮延遲增薪等懲處
【Now新聞台】政府指，醫管局2024/25年度主要管理人員的薪酬總額開支達8260萬元，有立法會議員關注薪酬會否與服務表現掛勾。 立法會議員(選舉委員會)陳祖光：「局長剛才提到這些管理人員不享有不定額的薪酬，政府會否檢討機制仿效港鐵，將薪酬20至30%與表現掛勾？如果他解決不到急症室多人或者專科排隊過長，令市民不滿意去扣減他人工？」醫務衞生局副局長范婉雯：「醫管局正研究會否設立一些院科兩級的責任制，即是如果發生一些事故，除了前線員工需要負責，每間醫院的行政總監作為管理層都需為醫院病人安全負責，所以涉及這些事故的員工，其實可根據他們的表現，如果有需要甚至作出一些懲處，或者如有需要可延遲他們增薪，這些都是考慮的方向。」#要聞
市監總局等約談涉嫌非理性競爭車企 要求維護良性競爭
<匯港通訊> 工信部、市場監管總局對涉嫌存在非理性競爭行為的汽車生產企業進行約談提醒,要求企業嚴格遵守相關法律法規規章,加強價格合規建設,強化產品質量管控,切實保護消費者合法權益,共同維護優質優價、良性競爭的市場秩序。市監總局2月發布「汽車行業價格行為合規指南」,進一步規範汽車行業價格行為,引導汽車生產和銷售企業依法合規經營,推動形成優質優價、良性競爭的市場秩序。市監總局3月底還曾發文稱,要綜合運用各類反不正當競爭措施,著力防治新能源汽車等重點行業和領域「內捲」式競爭。中國汽車行業近年來的價格戰和「內捲」式競爭已嚴重壓縮利潤、擾亂市場秩序,並引發質量與供應鏈風險。(BC)#市監總局
九成收入來自吉利朋友圈 格雷博該如何證明自己？
新能源車供應鏈資本化浪潮下，格雷博憑藉吉利體系訂單快速崛起，三年間收入增長逾11倍，但公司能否走出吉利生態圈，將成為市場關注焦點 重點： 李世達 近幾年，伴隨中國新能源汽車價格戰持續升溫，車企已不再滿足於只生產整車，而是開始向上游供應鏈延伸，掌握電池、晶片、衛星通信及智能座艙等核心技術，希望透過垂直整合降低成本、提高競爭力。與此同時，一批原本隱身幕後的供應商也逐漸走向資本市場。 在這股趨勢下，一些原本由車企內部孵化的業務開始獨立融資甚至上市，例如億咖通（ECX.US）、極氪（ZK.US）及曹操出行（2643.HK）。另一方面，一些原本獨立發展的供應商，也因深度綁定車企而迎來高速成長。近日遞表港交所的格雷博智能動力科技股份有限公司，正是後者的代表。 前身可追溯至2010年的格雷博，主要從事新能源汽車多合一動力域解決方案研發與生產，由管博團隊創立，早期曾獲廣汽資本、東方證券及紅杉資本等機構投資。 格雷博並非吉利內部孵化企業，而是在2019年進入吉利供應鏈後逐漸壯大。公司主打多合一動力域解決方案，透過整合電驅、電控及電源系統提升效率，目前已取得10家主機廠40個定點項目，產品應用於12個品牌
【世盃‧奇趣】日本分組命運 神鵰預測全勝
【Now Sports】來到世界盃，各地亦會興起以動物來預測代表隊在賽事的命運，包括分組賽各場勝負等，其中日本櫪木縣那須町動物園，就以神鵰預測日本今屆美加墨決賽周3場小組戰果，而且得到的結果令該國人民振奮。這隻名為奧利維亞（Olivia）的雄性非洲灰鸚鵡，被動物園人員安排在預測日本代手隊世盃分組賽3場勝負，過程中將兩隊國旗及和波旗仔放在奧利維亞面前，結果「鵰兄」3次都選擇日本國旗，代表藍武士均在比賽取勝的預測，令到在場的觀看的日本國民相當因為結果而相當興奮。根據動物園講述，奧利維亞此前曾準確預測日本隊在2023年世界棒球經典賽（WBC）前七場比賽的勝負，其中飼養員及川望笑言道：「我希望日本國家隊能夠全力以赴，讓奧利維亞的預測成為現實。」
SpaceX確定發行價 募資750億美元創史上最大IPO
【彭博】-- SpaceX創下史上最大規模IPO，一舉躋身全球市值最高上市公司行列，並使創始人埃隆·馬斯克距離成為全球首位萬億美元富豪更近一步。根據SpaceX周四在官網發布的聲明，公司此次IPO發行5.556億股，發行價為每股135美元，募資總額達750億美元。SpaceX此次IPO募資規模是沙烏地阿美2019年創下的294億美元上市紀錄的逾兩倍。聲明顯示，SpaceX還授予承銷銀行超額配售權，可按發行價額外購買8,330萬股股票。若該權利全部行使，IPO融資規模將增至約860億美元。推薦閱讀：SpaceX的IPO認購需求據悉超過發行規模四倍按發行價計算，SpaceX市值達到1.
楊何蓓茵：加薪非硬性方程式計出 肯定公務員工作同時顧及考慮長遠財政
行政長官會同行政會議向公務員職方提出，全體公務員薪酬劃一上調2%。公務員事務局局長楊何蓓茵今早(10日)在《港台》節目上稱，是次決定並非由硬性方程式計出，是行會按照當年情況，考慮六大因素作決定。今次加薪是肯定公務員的工作，維持士氣，亦希望與私營市場不要相差太遠。但同時要顧及香港整體財政狀況及發展需要，以及地緣政治等因素，需要小心謹慎處理政府長遠財政。 至於有否考慮宏福苑事件，楊何蓓茵說，行會作任何決定都會考慮市民的看法，不單止個別事件，市民對公務員都有不同看法，在很多事件上市民覺得公務員發揮作用及做得好，亦有些事市民對公務員表現有些批評，當局都會考慮。 楊太今日會與四個公務員中央評議會職方會面，聽取意見。她表示，明白不同團體提出要求背後的原因，可以理解，她會講述行會的考慮，亦會分析當前情況，相信他們會明白。 警察隊員佐級協會主席梁俊傑與楊太會面後稱，已經在會上反映意見，向局長及其他官員表達不滿偏離機制，亦會在自己的平台表達不滿。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
摩連奴回歸皇馬簽約3年
【Now Sports】「寸王」摩連奴最終決定回歸皇家馬德里，這支西甲勁旅周四公佈該葡萄牙主帥簽約3年，再度上艦。皇家馬德里指出，摩連奴（Jose Mourinho）今次再次成為該隊教練，他的合約將會為期3年，至2029年6月30日結束，而「寸王」會於7月13日的季前訓練，開始他的二度執教皇馬生涯。現年63歲的摩連奴，之前是葡超賓菲加主帥，他帶領這球隊雖然未能奪得上季聯賽冠軍，但全季保持聯賽不敗，成為一時佳話，也使皇馬主席佩雷斯銳意再找他上艦。據悉，皇馬今次撬摩連奴，向賓菲加支付1500萬歐元的賠償金。「特別的人」摩連奴上次執教皇馬是2010年至2013年，協助銀河艦隊贏得2011/12年度球季西甲冠軍。
葉傲冬：醫衞局禁煙工作令煙民聞風喪膽 范婉雯：循序漸進考慮中長期政策
【Now新聞台】政府今年4月底起禁止在公眾地方管有另類煙。控煙酒辦截至上月底，發出51張3000元定額罰款通知書。 醫務衞生局指，禁令的首個月無案件需以檢控方式處理，有1名收到罰款通知書的人不是以本港身份證登記，但無記錄罰款旅客的人數，控煙酒辦亦檢獲69件另類吸煙產品。有立法會議員關注，政府會否仿效外國禁止某年份後出生的人買煙。立法會議員(新界東南)葉傲冬：「醫衞局推動禁煙的工作，我相信可說是雷厲風行，煙民聽到都聞風喪膽，它的工作不止全香港知道，好到早前世衞都頒個獎給它，真是可喜可賀。參考英國最近都立法，2009年1月之後出生的小朋友不准買煙，不知醫衞局未來會否有相關或相同方向，禁止青少年吸煙？」醫務衞生局副局長范婉雯：「限制展示傳統吸煙產品和禁止向某日後出生的人士售賣傳統吸煙產品，其實這些我們都有參考，亦會分別定為中期和長期措施。不過我們都會考慮到要平衡控煙政策的效力、市民接受程度、執法等不同因素，慢慢循序漸進，逐步考慮這些中長期政策。」#要聞
打擊盜用肖像及欺詐行為 林定國：研立法規管深偽技術
騙徒盜用名人、官員及財經專家照片與影片，在社交媒體帖文聲稱擁有「內幕消息」、「獨家投資心法」行騙。律政司長林定國表示，將積極考慮透過立法，防範深偽技術(Deepfake)等人工智能帶來的不良影響，保障市民權益。立法會昨日舉行前廳交流會，林定國聯同多名局長出席，討論與知識產權相關的人工智能及機械人技術最新發展及應用情況。林定國會後表示，律政司已牽頭成立跨部門工作小組，在推動人工智能廣泛應用的同時，亦會優化法律配套，致力建立良好環境以促進人工智能發展，並加強規範管理，確保人工智能可在安心、公平的環境下發展。
Ray Online｜提議案需中途離開籲議員發言被質疑屬「拉布」 梁美芬對「匿名議員」製造事端感失望
今屆其中一名最資深議員梁美芬捲入拉布疑雲，事關佢提出議員議案，但係打算中途離場，呼籲其他議員幫手踴躍發言，被質疑係另類拉布。梁美芬噚日喺立法會大會提出「擘劃香港首份五年規劃，深化香港國際法律樞紐建設」議員議案。有議員向傳媒透露，梁美芬前一日同議員發訊息，預告第二日下晝需要去西環出席一個重要會議，要離開立法會大約1個鐘，「希望大家在美芬的議案積極發言，幫幫忙。拜托拜托」。有網媒報道話呢個舉動引起唔少議員微言，引述不具名議員話：「唔知道你係希望我哋發言支持你，抑或想我哋拖到你返嚟？」仲有議員認同梁美芬係希望大家幫手拖時間，形容好似「另類拉布」。
加碼20% 溫網總獎金升至6420萬鎊
【Now Sports】今屆溫布頓大滿貫賽事的總獎金增加至6420萬鎊，比去年的總獎金增幅20%。溫網主席謝雲絲（Debbie Jevans）周四對記者表示：「我知道大家今早最關心的話題就是獎金。2026年的總獎金將升至6420萬英鎊，比去年增加20%，增幅達1070萬英鎊，這讓球員能繼續分享我們的成功成果。我們對球員的支持貫穿整個賽事。男、女子單打冠軍將各獲360萬英鎊，而首圈獎金則定為80000英鎊，這意味著僅僅是首圈出局的球員，就將合共瓜分超過 500萬英鎊。這些數字反映出獎金迎來了實質性的增長。」據稱溫網今次決定「加人工」，與早前多位世界頂級球星在法國網球公開賽期間發起抗議，集體將媒體訪問時間限制在15分鐘內，以此表達不滿。當時球員對法網獎金僅比2025年微升9.5%感到失望，因為該數字只佔法網總收入的15%左右，而球員們的訴求是希望將獎金比例提升至接近賽事總收入的 22%。上月法網舉行期間，溫網行政總裁寶頓已與球員代表史葛會面商討獎金問題，「我們雖然沒有與球員直接對話，但已和部分球員委任的代表史葛進行溝通，雙方通過電郵並在巴黎開會。巴黎會議後，大家應該都讀到有關『22%收入和
公務員劃一加薪2%｜華員會批行會諮詢「做場戲」 嘆公僕貢獻被社會當空氣：衰嘢日日數
行政長官會同行政會議向公務員職方提出，全體公務員薪酬劃一上調2%。公務員事務局局長楊何蓓茵今日會與四個公務員中央評議會職方會面，聽取意見。華員會會長蔡冠龍今早（10日）在電台節目重申感到失望，指行政會議數十年來幾乎不因職方意見調整最終方案，今次亦難抱期望，直言「行會應受到指摘，完全係做場戲，比人當透明」。他指政府不應過於受「民粹主義」意見影響，直言公眾對公務員觀感「好嘢當空氣，衰嘢日日數」。
工信局料2030年國內整車企業縮至約15家
<匯港通訊> 內地長春市工信局近日發布《長春市汽車產業發展「十五五」規劃(徵求意見稿)》，指出近年長春市一汽產銷出現下滑，未來或將面臨央企戰略重組的壓力，又指在內捲壓力下，車企優勝劣汰進程提速，預計2030年國內整車企業集團數量將減至15家左右。徵求意見全文指出，中國汽車市場進入存量競爭階段，去年行業利潤率已縮至4.1%，低於工業平均水平。「十五五」(2026至2030年)期間，將是中國汽車市場和產業競爭格局走向成熟的重要階段，優質企業兼併重組、尾部企業淘汰出清成為主要趨勢，預料到2030年，國內整車企業集團將由71家縮減至15家左右。徵求意見並顯示，全力支持整車企業轉型升級，打造世界級整車企業集團。緊抓國家支持優質企業兼併重組的政策機遇，支持長春市整車企業通過股權投資、技術合作等形式，入股或收購具有技術能力和競爭力的優質企業或品牌；借助長春市產業優勢，以代工或獨立生產等形式，推進相關爆款車型導入，盤活閒置整車產能。同時，支持整車企業強化與國內跨界企業在智能網聯領域戰略合作。其中，全力支持中國一汽整合全球創新資源，深化與零跑(09863)、華為、大疆等企業，在新能源汽車、智能網聯等領域
加拿大航空機長「無牌駕駛」17年 飛逾900航班載數萬乘客
加拿大航空業揭發罕見醜聞，一名加拿大航空前機長被指在未持有機長所需飛行執照情況下，長期擔任商用航班機長達17年，累計執飛約900班航班，涉及本地及國際航線。涉案男子面對多項欺詐及偽造文件等控罪。加拿大航空公司周一發表聲明證實，涉案者為該公司一名前機師，並透露運輸部已就事件作出處罰，強調事件並未對飛行安全構成風險。「持家庭醫生牌做腦外科手術」安大略省皮爾區警方表示，59歲涉案男子沃爾（Geoffrey Wall）涉嫌自2009年晉升機長後，持續以偽造或不實文件隱瞞未取得「航空運輸飛行員執照」（Airline Transport Pilot Licence，ATPL），卻長期執行機長職務。按加拿大規定，機長必須持有ATPL方可駕駛大型商用客機。警方形容事件嚴重，猶如「一位持有家庭醫生執照的醫生，卻在自己的診所裏進行腦外科手術」，並指案件長期透過欺詐手段隱瞞，直至去年例行審查發現文件異常後才曝光。
遠藤航因傷退隊 日本補選町田修斗
【Now Sports】日本代表隊隊長遠藤航最終都無法出戰今屆美加墨世界盃，這位效力利物浦中場因傷退隊，教練森保一隨即補選前鋒町田修斗，取而代之。現年33歲的遠藤航（Endo Wataru）因為在上季中左足踝受傷，一直處於養傷狀態，及後有傳他接受人工接駁韌帶手術，希望可奇蹟趕及參加決賽周，而他亦有參加出發到墨西哥前的國內友賽對冰島之戰，但之後卻情況急轉直下。日前，森保一徵召老將吉田麻也，後者表明自己並不是取代遠藤航才入選，主要是協助隊友備戰的輔助性質，但遠藤航最終也無法參戰。森保一決定補選前鋒町田修斗取代遠藤航，前者效力德甲慕遜加柏，今年26歲。至於遠藤航的隊長職責，則由後衛板倉滉負責。藍武士今屆世盃可謂未出師已經傷兵多多，先後有主將南野拓實及三笘薰因傷，沒有入選，如今連遠藤航也退隊，要爭取錦標可謂困難重重。
漁護署陸續從520浪浪加油站帶走狗狗 動保人士冀協助安置
【動物專訊】漁護署今日聯同警方展開行動，進入520浪浪加油站位於元朗八鄉的狗場，並帶走多隻狗。由一班動保人士組成的動物福利關注聯盟表示，已向漁護署表達意向，希望獲准向署方提供專業支援，協助跟進場內動物的暫時安置、日常看護、去向跟進等工作。不過，有關建議並未獲漁護署同意。 520浪浪加油站負責人Bella日前以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，事緣她帶狗狗「道風」到NPV動物醫院求醫，獸醫發現道風後腳出現壞死及有壓瘡，懷疑有疏忽照顧，因此報警。漁護署人員及警員今日下午到場，漁護署人員帶多個狗籠進入場內。 本報收到有關場內的相片，顯示場中很多狗狗都困於籠中，甚至有一籠兩狗的情況，沒有足夠活動空間，亦有些狗籠位於室外位置。 據了解，漁護署今次行動會帶走場內多隻狗狗，至少有7輛漁護署車輛到場，並於晚上陸續帶走狗狗。估計截至晚上10時許，已有約20隻狗狗被帶走。 對於狗狗被帶到漁護署的下場，引來不少愛護動物人士關注，動物福利關注聯盟日前與漁護署署長會面時，便曾提出希望能全面配合調查行動，主動提供專業支援，協助跟進場內動物暫時安置、日常看護、去向跟進等工作，確保動物過渡期生活得到妥善照料。不過，據知漁護
林逸華律師行處理5宗交通索償案 被告方要求林負擔訟費 指涉串謀虛假聲明
林逸華律師行因被指與「撞車碰瓷黨」有關而受警方調查，業務亦被律師會介入而終止。區院周三（10 日）處理 5 宗該律師行入稟的疏忽駕駛索償案（見內文表），被告方申請把林列入需負擔訟費一方，指稱他涉參與不當行為、串謀原告作虛假聲明。官限林 21 天內回應。
醫局高層年薪酬8260萬 議員轟創新高 諷市民處「平行時空」
醫院管理局高層薪酬水平及加薪幅度備受社會關注，有立法會議員批評公立醫院加價的同時，醫管局高層薪酬卻再創新高，形容市民和前線醫護儼如身處「平行時空」。醫務衛生局表示，2024至25年度醫管局主要管理人員薪酬開支總額為8,260萬元，較過去5年平均每年增1.6%。另外，醫管局正研究設立「院科兩級責任制」，當發生醫療事故，醫院的行政總監作為管理層亦要負責。現時醫管局有超過9.7萬名員工，署理醫務衛生局長范婉雯在立法會大會回覆質詢稱，管理層薪酬開支從2020至21年度的7,780萬元，升至2024至25年度的8,260萬元，每年度平均加幅為1.6%，當中行政總裁年薪為710萬元。