政府文件敏感資料現文印店 恐存洩密隱患

【on.cc東網專訊】國家安全部周四（6日）發布消息指，某地副科級以上幹部花名冊、某市人防工程相關文件、某市域內水文資料，甚至包括秘密、機密級文件等涉密敏感訊息，原本應儲存在各黨政機關的涉密電腦中，但竟被發現出現在單位周邊的普通文印店中，存在洩密隱患。

國安部分析在日常機關工作中，容易洩密的情況。當局認為影印機、掃描儀等辦公硬件設備通常帶有大容量存儲模塊，會自動將相關內容保存，即使在執行刪除操作後，其數據痕迹仍殘留於硬碟中，可通過技術手段還原。若文印店缺少必要的保密資質與安全管控，數據可能被不法分子通過技術手段恢復獲取，造成不可控的洩密風險。

此外，部分文印店電腦通常直接連網，容易成為網絡攻擊的漏洞，更埋下數據外洩隱患，一旦被不法分子植入病毒，便可輕易竊取其中的文件數據。而且，部分文印店往來人員繁雜，打印好的文件隨意擺放，缺乏有效監管，且製作過程中產生的半成品、廢品等，通常未經銷毀就直接作為廢舊物品處理，造成洩密隱患。當局要求從突出源頭治理，強化保密規範管理，選擇安全場所，嚴防敏感文件外洩，也要提高警惕心理，沒有密級不等於公開。

