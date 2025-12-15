政府斥黎智英利用旗下媒體肆意妄為 指其行可恥其心歹毒

【on.cc東網專訊】壹傳媒黎智英與3間《蘋果日報》相關公司涉串謀勾結外國勢力，法院今日（15日）裁決黎3項控罪全部罪成。政府回應表示，歡迎法庭定罪判決，法庭裁決確定黎智英利用《蘋果日報》勾結外國或境外勢力危害國家安全，長期利用旗下媒體《蘋果日報》肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立、煽動仇恨、美化暴力，公然乞求外國制裁中國及香港特區，招引外國干預，損害國家根本利益及香港市民福祉，其行可恥，其心歹毒。

政府又稱，黎智英肆意妄為的罪行在眾目睽睽下進行，證據確鑿。法律從不容許任何背景或職業的人士，假借人權、民主及自由，公然傷害自己的國家及同胞。政府指裁決彰顯法律正義，維護了香港核心價值。政府會詳細研究判詞，稍後作更全面聲明。

