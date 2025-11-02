政府明年將成立可持續綠色培訓中心 育國際環保人才

【on.cc東網專訊】第20屆國際環保博覽日前在港落幕。環境及生態局局長謝展寰今日(2日)發表網誌，表示博覽會吸引了來自中國內地、東盟及共建「一帶一路」國家的約44個代表團，超過200名官員，以及環保領域的業界精英和專家學者參與。

為加強推動綠色合作，港府提出將與國家生態環境部簽署合作協議，共建綠色發展香港合作平台。連接綠色發展國際聯盟網絡，該平台將促進與國家的環保部門、相關機構與企業開展交流研討，強化國際環保合作網絡。政府明年更會成立「一帶一路」可持續綠色發展培訓中心，以培育國際環保人才，亦是本港聯通國際可持續綠色發展合作網絡的基地。

博覽會匯聚各類前沿綠色科技，不僅展示創新方案，更促進行業交流。除各地政府之間的交流合作，來自13個國家及地區、逾340家參展商也在博覽會設立展位，積極尋求買家與合作機會。有潔淨能源設備製造商展示用於運輸和儲存氫能及綠色甲醇的創新技術方案；有參展商透過尖端海藻技術(藍海藻膜)，將海洋資源轉化為高性能薄膜，應用於透明信封窗口、包裝盒和紙袋的窗口膜等，亦有人工智能分類垃圾桶，可透過AI即時識別廢物。

博覽會今年新設了環境運動委員會專屬展館，支持初創公司集中展示環保科研和人工智慧應用項目的成果。例如展出全球首發的「負碳」綠建材，可將二氧化碳轉化為高性能建材，大幅降低碳足跡。兩家本地初創，分別利用本地回收廢料升級再造成高價值產品和研發具製冷效果專利塗層，亦獲邀展出其產品。

