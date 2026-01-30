政府暫緩巴士強制戴安全帶 乘客：推行法例前應思考清楚(湯偉圓報道)

【Now新聞台】政府宣布暫緩巴士乘客強制戴安全帶，有乘客認為政府推行法例前應該思考清楚。揭發條文有漏洞的前立法會議員江玉歡就指，相信法例再次提交立法會時，政府會更加深思熟慮。

當局下午宣布暫停強制巴士乘客佩戴安全帶的規定，不過在放工時段，部分乘客仍然有佩戴。

巴士乘客趙女士：「說了不用戴？那麼我除掉，其實戴了會安全一點，但如果坐巴士確實不太方便。即不應該這麼倉卒，要先想很多方面。」

巴士乘客陳小姐：「(你會否繼續戴？)不會。(為甚麼？)因為麻煩，我覺得可以繼續推，但法例後果有沒有必要這麼嚴重就要再看看，即未需要監禁這麼重。」

巴士乘客麥先生：「安全帶對保障乘客安全的確好些，但懲罰方面太貴了，5000元，政府減少許會好些，因為我們都是平民百姓，不是賺很多錢。」

指出條文有漏洞的前立法會議員江玉歡，被問到法例條文是否與政府的解說不一致，她表示不能代政府作答，但強調當日立法會有認真審議條文。

前立法會議員江玉歡：「上立法會時，這條附屬法例已刊憲，已經米已成飯，我估計當日會不會是做文件上，立法會的同事想不想得清楚整個局的想法呢？立法會審的時候，桌上只有一份文件和附例，很脗合，你想立法會議員怎樣？我不是官員肚內的蟲，我看不到他肚內想甚麼，我只能看著文件審議，文件這樣寫，你想我穿越時空去想他想甚麼，我想不到。」

江玉歡又表示，希望政府再交這條條例到立法會時，會經過更加深思熟慮。

