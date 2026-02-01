政府暫緩強制巴士戴安全帶 鄧炳強：剪安全帶屬「反社會行為」 當局會嚴謹處理 ｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府宣布將刪除涉及強制巴士乘客佩戴安全帶的法律條文，暫緩執行相關規定。保安局局長鄧炳強今早（1 日）在電台節目表示，現時在巴士上未有佩戴安全帶並不違法，警方執法會以勸喻為主。但他嚴厲譴責近日有巴士安全帶被惡意破壞，形容剪斷安全帶是「反社會行為」及挑戰制度，當局定必嚴肅處理。

承諾完善法例 研加入豁免條款

鄧炳強出席商台節目《政好星期天》時表示，政府留意到市民對新法例提出的實際問題及疑問，因此決定先完善法例。當局會研究是否需要加入豁免條款，以及商討巴士公司如何做好相關配套等，相信日後再推出相關法例時，能更便利市民。

他指出，目前警方不會就巴士乘客未佩戴安全帶執法，主要採取勸喻態度。但他重申，現時乘坐私家車及小巴需佩戴安全帶的法例仍然生效。

剪帶塞錫紙屬刑事 斥挑戰社會制度

對於早前有巴士安全帶被發現遭人剪斷或塞入錫紙，鄧炳強態度強硬，指有關行為屬於刑事毁壞罪行。他形容：「雖然你睇到剪爛呢啲嘢唔係好重罪，但對社會負面影響好大。」

鄧炳強指，這類破壞行為首先是挑戰制度，屬於「反社會行為」，當局會嚴謹及嚴肅處理。

鄧炳強強調，安全帶在交通意外中能保障生命安全是「不爭的事實」。他引述過往巴士意外指出，傷亡數字較高往往是因為乘客無佩戴安全帶，「佩戴安全帶對個人安全係絕對需要。」他亦呼籲市民即使沒有法例規管，亦應主動佩戴安全帶，「違法當然唔好，可能罰你錢，但最重要人命係自己嘅。」