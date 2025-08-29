新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
政府發行新一批銀色債券 下月15日起接受認購 保證息率3.85厘
【Now新聞台】政府發行新一批銀色債券，下月15日起接受認購，保證息率3.85厘。政府表示，今次是參考了銀行利率等一籃子因素，相信銀債具有吸引力。
本港約250萬名60歲或以上市民，9月15日起可認購新一批政府銀色債券。
今批銀債年期三年，每半年派息一次，目標發行額500億元，可按情況加碼至550億元；每手1萬元，每名申請人最多可獲配100萬元，息率與本港通脹掛鈎，保證息率不低於3.85厘。
財經事務及庫務局局長許正宇表示，今次保底息率已考慮市場利率、通脹等一籃子因素，相信具吸引力。
財經事務及庫務局局長許正宇：「現時在銀行間讓市民可買的一些定期產品，例如12個月港幣定期存款都是百分之2左右水平，因此整體而言，我們認為今次是參考一籃子因素定下的利率，同時我們認為都具吸引力的。」
今次是政府基礎建設債券計劃下發行的第三批零售債券，所得款項將撥入基本工程儲備基金，用於支持洪水橋淨水設施、東涌新市鎮擴展計劃、元朗南新發展區等9類合資格基建項目。
政府計劃本財政年度共發債約1500億元，考慮到整體市況後，除了今批銀債，政府不會再發行其他零售債券。
金管局本財年已發行610億元機構債券，預計餘下額度將向機構投資者發行。
金管局副總裁陳維民：「近幾次我們發行機構債，其實來自不同地區、不同類別機構投資者，是不斷豐富，因此我們希望能繼續強化機構債，以幫助債券市場，始終零售債特性令其只是偏向較短期的一種債。」
今批債券將繼續由滙豐和中銀香港擔任聯席安排行，中銀香港相信美國逐步減息下，今批銀債可帶來穩定回報，預料會獲超額認購。
#要聞
其他人也在看
新一批銀債發行規模500億元保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
港府宣布發行第10批銀色債券，目標發行額500億元，發行額最多可上調至550億元。銀債每手本金金額1萬元，年期為三年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。AASTOCKS ・ 2 小時前
銀色債券2025｜新一批銀債保證息3.85厘 最高發行550億 即睇認購日期及重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府今午(29日)宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 2 小時前
大茶飯│香港科技探索令人摸不着頭腦（青冰）
HKTVmall是一個值得支持的業務，但香港科技探索並不是一隻好股票，除了並非處處為股東着想外，作出的決定也令人摸不着頭腦，需要資金打仗對付京東之時走去派發特別息，憧憬你可能賣盤就話兩年不會賣，選擇繼續創新的道路卻去換了一位資深Banker作主席。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
HKTVmall母企虧損縮至2320萬
HKTVmall母公司香港科技探索（1137.HK）公布中期業績，虧損由2750萬元收窄至2320萬元，虧損因新探索及科技業務產生虧損及投資物業估值虧損增加所致。香港電子商貿業務有所改善，其經調整後EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為1.61億元，按年升20.6%，不派中期股息。信報財經新聞 ・ 1 天前
股價爆升133.86% 寒武紀警告：面臨脫離基本面風險
中國寒武紀周四（28 日）晚間發布股票交易風險提示公告，稱公司當天收盤價較 7 月 28 日收盤價飆漲 133.86%，漲幅超過大部分同行業公司，且顯著高於科創綜指、科創 50、上證綜指等指數漲幅，股票價格存在脫離基本面的風險。鉅亨網 ・ 10 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│升勢不穩 炒股不炒市（曾淵滄）
目前是業績公布期，不少業績很好的股在公布業績後，卻馬上面對股價下跌的壓力，這是傳統的所謂趁好消息出貨的現象，這些股，在公布業績前股價已經炒上，許多人就是在等待公布業績後趁好業績沽貨。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
「盲盒之王」王寧身家超越馬雲
中國商業版圖迎來重大時刻，「潮玩帝國」泡泡瑪特 (09992-HK) 創辦人王寧在富比世 (Forbes)2025 年億萬富豪榜以 279 億美元身價超越馬雲的 271鉅亨網 ・ 5 小時前
英偉達黃仁勳專訪：美科企能勝華競爭 能成全球標準
英偉達行政總裁黃仁勳一直推動全球科技的自由貿易，他說美國科企不能被排除在中國市場之外，而是應該致力成為全球標準，猶如美元是全球首要儲備貨幣一樣。Yahoo財經 ・ 1 天前
美股日誌｜標指創新高 英偉達業績勝預期 股價盤後跌
美股連升兩日，標普500指數創歷史新高收市，然而大市整體升勢並不強，交投淡靜。英偉達收市後公布業績，收入和盈利雙雙好過預期，股價在延長交易時段早段向下。股市大致消化美國總統特朗普意圖解僱聯儲局理事Lisa Cook的事件，然而長債仍然繼續下跌，30年國債息率連升3日。Yahoo財經 ・ 1 天前
英偉達績優價跌 市場憂「金主」將閂水喉？
科網巨頭在人工智能（AI）方面持續大規模投資，繼續推動英偉達於第二季度在數據中心業務上迅速增長，但華爾街同時警告，這增速在未來或面臨放緩的風險。Yahoo財經 ・ 6 小時前
字節跳動估值破3300億美元 員工股票回購計畫曝光
《路透》周三 (27 日) 報導，TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 計劃推出新一輪員工股票回購，估值上看逾 3,300 億美元，較半年前的水準再提升約 5.5%。這項動作突顯公司營收持續成長，以及作為全球營收規模最大的社群媒體業者地位逐步鞏固。鉅亨網 ・ 1 天前
老鋪黃金控股股東指未減持股份 亦未與本次減持存在關聯
《彭博》早前報道,老鋪黃金(6181.HK)有股東計劃以每股690.45-702.76港元,減持約286萬股股份,套現最多20億港元。每股作價較本周三收市價724.5港元,折讓至少3%。infocast ・ 1 天前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 5 小時前
美股日誌｜大市三連升標指再破頂 英偉達績後偏軟
美股連升三日，標普500指數再創歷史新高，首次在6,500點以上收市。英偉達在業績後股價下跌令大市早段受壓，其後該股跌幅收窄，大市轉升。美國經濟數據好過預期，顯示經濟暫時仍然強韌。在星期五的通脹數據之前，金價上升，美元轉弱。俄烏和平進程令人失望，油價轉漲連升兩日，俄羅斯發動對烏克蘭首都機輔歷來最大的轟炸，德國總理默茨表示，兩國元首會談不會發生。Yahoo財經 ・ 12 小時前
外賣戰累美團少賺九成 ADR插9.7%
內地外賣大戰衝擊平台盈利，美團（3690.HK）次季經調整溢利淨額15億元（人民幣．下同），按年重挫89%，遠遜預期的99億元；收入918億元，增長12%，同樣低於預估的937億元。信報財經新聞 ・ 1 天前
富衛半年淨利潤升14.7倍至4,700萬美元 新業務價值升21%
富衛(1828.HK)公布截至今年6月底止中期業績，保險收益14.82億美元(下同)，按年升8.9%。淨利潤達4,700萬元，錄得採用國際財務報告準則第17號以來中期業績新高，按年升14.66倍；每股盈利2.32仙。AASTOCKS ・ 10 小時前
阿里首財季收入增近2%至2,477億人幣符預期 雲收入升26%
阿里-W(9988.HK)(BABA)公布截至2025年6月30日止首財季業績，收入為2,476.52億元人民幣(下同)，按年增長1.8%，符合本網綜合11間券商介乎2,456.39億元至2,526.42億元的預測，低於預測中位數2,484.04億元。若撇除高鑫零售(06808.HK)和銀泰的已處置業務的收入，同口徑收入按年增長10%。AASTOCKS ・ 51 分鐘前
建銀國際：恒指26000阻力大 宜先獲利 待回至兩萬四再部署
恒指周一（25日）試攻26000關失敗後連續兩日回吐，累計蒸發超過600點。建銀國際認為，恒指在26000點附近有較大阻力。另一邊廂，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室質疑推升A股市場的流動性能否持續，提醒投資者應選擇性地揀股。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國第二季GDP向上修訂至3.3%
美國第二季經濟成長率較初值有所上修，主因企業投資回升及貿易帶來強勁支撐，凸顯在美國總統川普推動關稅政策之際，美國經濟仍展現一定韌性。鉅亨網 ・ 22 小時前