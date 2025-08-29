【Now新聞台】政府發行新一批銀色債券，下月15日起接受認購，保證息率3.85厘。政府表示，今次是參考了銀行利率等一籃子因素，相信銀債具有吸引力。

本港約250萬名60歲或以上市民，9月15日起可認購新一批政府銀色債券。

今批銀債年期三年，每半年派息一次，目標發行額500億元，可按情況加碼至550億元；每手1萬元，每名申請人最多可獲配100萬元，息率與本港通脹掛鈎，保證息率不低於3.85厘。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，今次保底息率已考慮市場利率、通脹等一籃子因素，相信具吸引力。

財經事務及庫務局局長許正宇：「現時在銀行間讓市民可買的一些定期產品，例如12個月港幣定期存款都是百分之2左右水平，因此整體而言，我們認為今次是參考一籃子因素定下的利率，同時我們認為都具吸引力的。」

今次是政府基礎建設債券計劃下發行的第三批零售債券，所得款項將撥入基本工程儲備基金，用於支持洪水橋淨水設施、東涌新市鎮擴展計劃、元朗南新發展區等9類合資格基建項目。

政府計劃本財政年度共發債約1500億元，考慮到整體市況後，除了今批銀債，政府不會再發行其他零售債券。

金管局本財年已發行610億元機構債券，預計餘下額度將向機構投資者發行。

金管局副總裁陳維民：「近幾次我們發行機構債，其實來自不同地區、不同類別機構投資者，是不斷豐富，因此我們希望能繼續強化機構債，以幫助債券市場，始終零售債特性令其只是偏向較短期的一種債。」

今批債券將繼續由滙豐和中銀香港擔任聯席安排行，中銀香港相信美國逐步減息下，今批銀債可帶來穩定回報，預料會獲超額認購。

