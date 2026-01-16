政府研各區特色 擴大墟市及盛事範圍 吸更多訪客旺市

【on.cc東網專訊】政府指去年消費力較弱。財金官員指本地消費對零售及餐飲市道非常重要，令到大家感覺「開心些、Happy些」都重要，政府會積極研究如何盤活各區特色，令香港人周末可以有更多「好玩、好食」的選擇，但要做到市民在晚飯後「飲杯嘢、行一行」再回家，則需要官、商、民合作。

財金官員今日(16日)在立法會財務委員會特別會議上表示，政府要研究如何把墟市及盛事擴大，覆蓋更多區，又舉例美酒佳餚巡禮能否擴大至每區都做，如何令每區特色顯現，吸引更多訪客、帶旺生意，期望大家提供建議，貼近區情、市場需要，政府會積極考慮。

在考慮啟德、西九文化建設時，政府指目標不會只針對香港市民，否則不夠人流量、搶表演者時競爭不足，指要結合香港與大灣區，利用人口助力，增加吸引力，吸引更多盛事活動表演者，又指最近一些大型演唱會，帶動附近的酒店、餐飲、店舖舉辦聯乘活動。

