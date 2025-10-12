政府研立法管追風逐浪 大律師公會主席毛樂禮促平衡個人自由

颱風襲港期間，有市民帶同儀器測量和感受風力。(資料圖片／林俊源攝)

政府正研究立法禁止惡劣天氣下追風逐浪，大律師公會主席毛樂禮認為，立法要平衡個人自由及清楚訂立犯罪意圖，包括應在涉及家長疏忽或更嚴重情況下才定罪，又指公會對應否立法沒有立場。

打拳有風險但無人要求禁止

超強颱風樺加沙襲港期間，有一家四口在岸邊觀浪，期間母子被海浪捲落海。社會及後有意見認為，政府應針對惡劣天氣下追風逐浪的行為立法。毛樂禮在一個電視節目稱，公會作為法律專業團體不會支持或反對在某個範疇是否立法，但他希望會考慮個人自由，「人生裡面有很多不同選擇」，例如學打拳會有一定風險，惟沒有人要求禁止，如涉及兒童安危就要取得平衡。

被問到立法會否過分影響個人行為自由，毛樂禮稱要視乎立法過程和內容，法律也應清晰列明入罪情況和取得社會共識。他指出，不相信有任何家長會故意令小朋友受傷或承受很大風險，例如有家長或評估已身處離岸20米、所處大廈較新應該沒有事，惟可能只是他的無知或判斷力出錯。

