政府禁割禮多年 肯亞仍不乏女性受其害

（法新社肯亞納羅克15日電） 馬賽族（Maasai）婦女聽到一名身披傳統紅色披毯的族中長老聲稱，女性割禮在他們位於肯亞南部的社群幾已銷聲匿跡時，立刻爆發出帶著嘲諷意味的哄笑與起鬨聲。

婦女們知道，在納羅克郡（Narok）某些偏遠村落，仍然根深蒂固地存在以成年禮為名，對年幼女孩施以割除陰蒂與小陰唇的習俗；當地距離最近的柏油路還有約3小時車程。

當地一名護理師告訴法新社，儘管肯亞2011年已將這項習俗列為非法，但區內約有8成女孩仍難以倖免。

一名參與討論的婦女在集會現場提出質疑：「你為什麼要對大家說這裡已經杜絕（割禮），我們明明還有少女被割傷後送到醫院。」其他婦女對此紛紛用力點頭，而長老則面無表情坐著。

即使歷經從英國殖民、肯亞獨立後及國際非政府組織的倡議，外界數十年的努力仍難讓女性割禮（FGM）徹底根除。

這項習俗不僅存在於肯亞南部的半游牧馬賽族人之中，肯亞東北部若干索馬利裔僑民社區的受害比率甚至超過9成，連部份城市地區及受過教育的群體都身受其害；人權團體指出，這些地方所謂「醫療化割禮」日益普遍。

一項2022年的政府調查顯示，1998年至今，肯亞全國受害女性青少年的比率已從29%降至9%。但這項數據並未反映部分地區的真實狀況。