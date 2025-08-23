政府稱意見調查反映簡約公屋能即時改善有逼切住屋需要者生活質素

位於元朗攸壆路的簡約公屋項目提供2156個單位，已於今年6月中全面入伙。房屋局委託營運機構，以問卷訪問超過150名居民，當中97%住戶說，入住後毋須再為居住問題煩惱，亦有9成多住戶表示他們和家人生活更幸福，認為「簡約公屋」提供的社會服務幫助他們規劃更美好的生活。 政府表示，意見調查反映「簡約公屋」能夠即時改善有逼切住屋需要市民的生活環境和質素，增加他們幸福感和獲得感。 湯女士一家4口原本住在元朗一個鐵皮屋的劏房單位，輪候公屋大約5年，去年7月申請簡約公屋，今年5月獲派匙入住其中一個3至4人單位，面積約26平方米，月租1630元。 湯女士說，以前居於劏房，環境衞生惡劣，經常有蛇蟲鼠蟻，走廊空間狹窄擠逼，擔心失火或發生意外時難以逃生。現時的新單位窗戶數量多，空氣流通，有清潔工定時清理垃圾，又有保安員巡邏，感到安心和乾淨。 湯女士提到，兩名兒子已就讀中學，以前兩兄弟只能共用飯枱來溫習和做功課，不時有磨擦，現時有各自的私人空間，作為母親見到兒子生活得較以往開心，自己也感到欣慰。她又說，簡約公屋的水電費較劏房便宜數倍，現時家庭財政狀況較「鬆動」，毋須擔心突然被加租，部分節省的開支可用作安排兒子上補習班。