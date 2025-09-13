政府稱現屆任期內不推展交椅洲填海 謝偉銓：相信考慮到財政壓力及人手資源等

【Now新聞台】就明日大嶼交椅洲人工島項目，發展局稱現屆政府任期內都不會開展填海工程。立法會議員謝偉銓在本台節目《大鳴大放》稱，相信政府考慮到財政壓力及人手資源等問題，認為應集中做好北部都會區。

立法會議員(建築、測量、都市規劃及園境界)謝偉銓：「有些人當然失望，包括我們，工程都希望有多點工程做，但是沒辦法都要實事求是。如果你硬去的話，我們在各方面的壓力，在資源上、人手上，資金方面是否能夠做得到，大家對這方面都有很大懷疑。既然是這樣，集中這方面的人手精力，先處理好北都，到某個時間再檢討一下，其實是否可製造多點土地，令到我們香港居民在這方面享受得更好，不需要越住越少以及越住越貴。」

對於北部都會區未來發展，謝偉銓認為政府可提供利得稅等稅務優惠外，亦可考慮容許發展商分期繳付地價，以吸引發展商和企業投資，同時亦多向外宣傳推廣，招攬中東等投資者參與。

