政府稱關愛隊首期達 KPI 探訪58萬長者 第二期共 455 隊無縫銜接｜Yahoo

民青局局長麥美娟早前在 6 月出席葵青區及荃灣區的關愛隊嘉許儀式，表彰兩區關愛隊成員、義工及夥伴團體的貢獻。（麥美娟 facebook）

【Yahoo 新聞報道】政府公布第二期共 455 隊關愛隊遴選結果，關愛隊服務將無縫銜接，第二期服務至 2027 年 9 月 30 日。當局指關愛隊第一期服務已完成甚或超越關鍵績效指標（KPI）的服務要求。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，第一期關愛隊的服務有目共睹，期望第二期關愛隊能繼續善用第一期的經驗，在已建立的地區網絡上，將服務做得更深更廣。

民青局表示，各隊關愛隊在第一期服務中「已完成甚或超越關鍵績效指標的服務要求」。民政事務總署及各區民政事務處會整理第一期關愛隊的工作報告。

舉辦4.5萬項社區活動

截至今年 8 月底，關愛隊已合共探訪約 58 萬個長者戶和其他有需要住戶，提供約 8.9 萬次簡單家居或其他支援服務，以及舉辦約 4.5 萬項地區活動。在發生突發和緊急事故時，關愛隊都迅速動員，關心和支援受影響居民。

第二期共有 455 隊關愛隊，大部分獲選承辦團體與第一期相同。政府指，個別小隊因各種原因無法繼續服務，相關的民政事務處邀請早前通過遴選的團體提交建議服務計劃書。