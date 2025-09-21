打風前夕有超市部分貨架已清空

超強颱風樺加沙即將襲港，政務司長陳國基昨主持應對極端天氣督導委員會會議，督導和要求各部門做好準備工作。教育局今日稍後時間會公布明日學校上課，以及申請小一入學自行分配學位的安排。

環境及生態局長謝展寰表示，樺加沙是一個十分具規模的颱風，預計最靠近香港時是超強颱風級別，若逼近香港時與天文大潮時間重疊，水浸問題可以相當嚴重，呼籲市民做好部署，不要掉以輕心。他並指出，已要求電力公司做足準備工夫，如果出現停電情況便要盡快修理。

廣告 廣告

渠務署已完成清理全港約240個容易淤塞的地點，並會繼續實施「及時清渠」安排，因應今次風暴亦把緊急應變隊伍由約20隊增至200隊，到各區處理水浸及清理渠道，同時為大澳、鯉魚門、三門仔等水浸風險較高地區派發額外沙包。土木工程拓展署的土力工程處和各個政府斜坡維修部門，已巡查潛在影響較高的政府人造斜坡，又呼籲私人業主盡快檢查其斜坡。

運輸及物流局長陳美寶就說，運輸署及路政署會早作準備，因應風暴和天氣狀況，與交通營辦商及相關部門合作，適時對外發布信息，盼將影響減至最低。

周三賽馬取消 明六合彩延期

另外，馬會因惡劣天氣導致跑道狀況變差，昨取消沙田馬場第9至10場賽事，並提前宣布取消周三在跑馬地馬場舉行的賽事，以及將明晚的六合彩攪珠順延至周四晚舉行。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/政府籲防風勿掉以輕心-停課安排今公布/601451?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral