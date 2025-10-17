政府終止空郵中心重建計劃 正研究包括翻新現有空郵中心等替代方案(蘇敬華報道)

【Now新聞台】政府決定終止造價逾46億元的香港郵政空郵中心重建計劃，指全球經濟受新冠疫情拖累，加上美國發動關稅貿易戰令經濟環境充滿不確定性，空郵量大跌，正研究替代方案，包括翻新現有空郵中心等。

空郵中心位於赤鱲角航膳西路機場警署對面，佔地1.26萬平方米。政府2021年指，中心空間不足，加上配置過時，未能應付持續增長的電商郵件需求，提出以逾46億元重建，佔地增至4.6萬平方米，可處理郵件量增加3.5倍至18萬噸，預計2027年底落成，獲財委會通過撥款。

商經局向立法會提交文件，提到全球經濟受新冠疫情拖累，加上地緣政治局勢升溫，俄烏戰事拖累經濟復甦，以及美國今年初發動關稅貿易戰，取消郵政渠道寄遞小額包裹免稅政策，令全球經濟前景面對重大不確定性。

空郵中心的郵件量由2019至20年度約3.69萬噸，大幅下降至2024至25年度約1.2萬噸，估計未來的空郵郵件量會比四年前估算大跌近七成，加上電商行業發展迅速，點對點派遞服務價格更具競爭力。而鄰近機場迅速發展，亦令內地包裹配送及轉運模產生變化，認為原有重建計劃已不符合成本效益，決定終止。政府至今動用了1.36億元支付顧問及承辦商費用，佔撥款少於3%。

有物流界認同取消重建，相信空郵量下降主要受關稅等影響，與鄰近物流中心的發展關係不大。

香港付貨人委員會主席林宣武：「香港我們簽的航權量很厲害，所以為何有那麼多貨物是經香港走呢？因為我們香港的航權和密度是多很多。自從美國總統決定將電商徵收稅之後，其實整個電商生意相對是出口美國少了很多，也是偏向走回傳統的用空運的方式去處理，所以急切性就不存在了。」

香港郵政指，會研究替代方案，包括翻新現有空郵中心、提升配備及效率、保留中心旁邊已投入服務的臨時空郵處理設施，又會聚焦開拓一帶一路、東盟、中東等具發展潛力地區的郵遞物流市場。

