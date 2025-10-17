政府終止造價46億元空郵中心重建計劃 研究包括翻新等替代方案

【Now新聞台】政府決定終止造價逾46億元的香港郵政空郵中心重建計劃，指全球經濟受新冠疫情拖累，加上美國發動關稅貿易戰，空郵量大跌，正研究替代方案，包括翻新現有空郵中心等。

空郵中心位於赤鱲角航膳西路機場警署對面，佔地1.26萬平方米，政府四年前提出以逾46億元重建，應付持續增長的空郵需求，佔地增至4.6萬平方米，可處理郵件量增加3.5倍至18萬噸。

商經局向立法會提交文件，提到地緣政治局勢升溫，俄烏戰事拖累經濟復甦，以及美國今年初發動關稅貿易戰，取消郵政渠道寄遞小額包裹免稅政策，令全球經濟面對重大不確定性。

上年度空郵中心的郵件量較2019至20年度大跌逾67%，至約1.2萬噸，估計未來的空郵郵件量會比四年前估算大跌近七成，加上電商行業發展迅速，點對點派遞服務價格更具競爭力；而鄰近機場迅速發展亦改變了內地包裹配送及轉運模式，認為重建已不符合成本效益，決定終止。

政府至今動用了1.36億元支付顧問及承辦商費用，佔撥款少於3%。

有物流界認同取消重建，相信空郵量下降主要受關稅等影響，與鄰近物流中心的發展關係不大。

香港付貨人委員會主席林宣武：「香港我們簽的航權量很厲害，所以為何有那麼多貨物是經香港走呢？因為我們香港的航權和密度是多很多。自從美國總統決定將電商徵收稅之後，其實整個電商生意相對是出口美國少了很多，所以(重建)急切性就不存在了。」

香港郵政指，會研究翻新空郵中心，提升配備及效率，保留中心旁邊的臨時空郵處理設施，又會聚焦開拓一帶一路、東盟、中東等具發展潛力地區的郵遞物流市場。

有議員認為，以翻新取代擴建亦是合理做法。

立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「要視乎它要翻新甚麼，例如可能有電腦系統要翻新或一些可能真的很舊要翻新，這我相信如果要改時，我相信會跟公眾交代。如果是翻新一定要節省一點，最少一定要節省到一半或以上。」

江玉歡又認為，政府煞停重建是體現了政府審慎理財。

