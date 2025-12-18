政府舉行立法會候任議員交流會 陳國基冀與新一屆議會建立堅實伙伴關係(何嘉駿報道)

【Now新聞台】政府舉行立法會候任議員交流會。政務司司長陳國基在會上提到，希望與新一屆議會建立互信互補的堅實伙伴關係，呼籲各候任議員銳意進取、勇於擔當，協助政府推動改革。

交流會在政府總部舉行，大約70位候任議員出席，當中包括大約30位「新丁」。

多位政治助理主動上前認識這位代表旅遊界的「香港劍后」江旻憓，亦有舊人拉著新同事，跟官員自拍留念。

今次交流會其中一個討論議題，是如何促進未來的行政與立法關係。

廣告 廣告

政務司司長陳國基：「候任議員作為一個有熱誠、有能力的愛國者，更應該銳意進取、勇於擔當。跟各候任議員交流正是一項重要的創新。我們希望透過盡早跟候任議員交流及溝通，在政策醞釀階段就能夠凝聚一些共識，使政府施政更貼近民意，更期待能夠跟各位形成一種互信、互助、互補的堅實伙伴關係，共同推動香港在改革創新的道路上穩步前行。」

有候任議員席間提到，希望當局日後制定政策前要多跟各黨派會面。

候任立法會議員(香港島西)陳家珮：「很坦白說，我自己的感覺，每當他們(官員)上來立法會簡介時，都基本上已有定案，未來其實是否可以再緊密一點、加多些(溝通)，或討論得深入一點？」

候任立法會議員(新界東南)葉傲冬：「我自己都提出了可否在政策醞釀初期，甚至政府可以定期及早收集議員，就一些政策的建議去作一個考慮。」

立法會議員(香港島東)吳秋北：「作為社會發展的基石，打工仔在當中是非常重要，亦希望通過發展提供更多就業機會，提升就業的質量。」

整個交流會歷時大約1.5小時，15個政策局的局長及常秘都有參與。

#要聞