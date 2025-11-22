搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
政府舉行立法會選舉功能界別工業界(第一)論壇
【Now新聞台】政府舉行立法會選舉功能界別工業界(第一)論壇，兩名來自經民聯的候選人被問到如何鞏固及提升香港國際航空樞紐的地位優勢。
立法會工業界(第一)候選人許文俊：「我覺得香港在大灣區這集群城市中，有機會在走前多兩步，特別就港深西部鐵路，若可以做一條引線直接到寶安機場，我相信做到海空一體化絕對沒有問題，另外這也是多點聯運模式。」
立法會工業界(第一)候選人黃永威：「若我們可以將轉機旅客變成過夜旅客，少少的百分比增加，其實已經可以製造香港經濟，所以希望配合新三跑，第二客運大廈(樓)可以綜合更多零售、演唱會、娛樂性和地標性事物，希望可以留住旅客。」
