最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
政府資助逾300社工 坐高鐵到韶關交流
【Now新聞台】政府資助300多位社工坐高鐵到韶關交流，勞工及福利局局長孫玉菡指，希望社福界透過交流團加深認識祖國，促進兩地深度交流。
勞工及福利局局長孫玉菡：「養老、社區照顧，這些一定會看，但如果可以看特殊學校的運作，我覺得是很難得的機會。另外，我自己印象韶關是一個旅遊勝地。國家發展得很快，韶關的數字經濟都發展得非常蓬勃，你們都會參觀韶關一個國家級算力中心，大家看完之後，希望對國家發展有新認識。」
#要聞
其他人也在看
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 1 天前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
浸大外判清潔工被逼簽離職信 莊臣允復工但須簽新約 英姐批「狡猾」要求沿用舊約︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】浸會大學一名外判清潔工上月被承辦商莊臣兩度要求簽署「自願離職信」，勞工及福利局局長孫玉菡曾開腔稱勞工處會主動協助。清潔服務業職工會其後陪同涉事工友英姐與莊臣代表會面，據工會指莊臣承認「未先警告便勸退」員工的做法是不理想，願意讓英姐復職，並盡量配合其要求。英姐今（12日）接受《Yahoo新聞》查詢時稱，已回覆莊臣接受復職，料下周一（17日）復工。但她指莊臣安排她重新簽合約，直指對方「狡猾」，質疑是逃避支付長期服務金及代通知金，要求沿用原本合約。《Yahoo新聞》正就此向莊臣查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
日圓跌向155關口 日本財務大臣片山皋月對匯率發出口頭警告
隨著日圓跌向關鍵心理關口1美元兌155，日本財務大臣片山皋月對匯率走勢發出警告。Bloomberg ・ 19 小時前
立法會選舉．新界北︱選舉論壇多架旅遊巴接送長者 新民黨廖子聰助理：包車費用計選舉經費︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新界北地方選舉論壇今天上午(12日)於天瑞體育館舉行，該區共五位候選人競逐兩個議席。從現場所見，一號候選人、新社聯譚鎮國，以及五號候選人、民建聯姚銘的打氣團聲勢較浩大。論壇開場前夕，門外亦聚集大量身穿背心的支持者等候入場，場內聽眾多為長者。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
美股日誌｜道指企穩4萬8 金價重上4千2
美股三大指數個別發展，道瓊斯指數史上首次在48,000點以上收市，升超過320點，連續兩日顯著上升；相反，納斯達克指數下跌，連續兩日跑輸道指。美國聯邦政府如無意外快將重開，刺激科技股以外的股份做好。金價重拾升勢，紐約期金重上4200美元以上，見三個星期高位，雖然10月的官方就業和通脹數據可能欠奉，但市場仍然預期，聯儲局下個月會繼續減息。Yahoo財經 ・ 3 小時前
港發百億數碼綠債 全球最大 四幣種共獲1300億認購 超額12倍
港府昨日公布，發行第三批數碼綠色債券，金額達100億港元，發行總額創新高，4個幣種的債券總認購金額超過1300億元，意味超購約12倍，並為目前全球最大的數碼債券發行。與第二批一樣，今批數碼綠色債券同樣涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅，但規模由第二批的60億港元，顯著擴大至100億港元，增幅近70%，而發行年期亦由2年，延長至最多5年。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國出手！點名德國幫忙撤銷荷蘭對安世半導體「沒收令」
根據《路透》報導，中國商務部長王文濤周二 (11 日) 表示，希望德國能出面敦促荷蘭政府撤銷對中資晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 的接管行動，呼籲歐洲在半導體供應鏈危機中「採取實際行動，糾正錯誤做法」。這是中國首次公開鉅亨網 ・ 1 天前
中資50億洽購港島壹號中心20萬呎樓面 須大業主阿里巴巴首肯
優質甲廈新盤搶手，前身為怡東酒店的銅鑼灣全新甲級商廈港島壹號中心，早前獲阿里巴巴與螞蟻集團斥資約72億入駐，成為大業主。消息指，該項目餘下逾20萬呎樓面，包括寫字樓及零售樓面，亦獲另一間中資機構洽商，出價逾50億。28Hse.com ・ 17 小時前
前DeepSeek研究員「 AI天才少女」羅福莉已加入小米
據內媒報道，前DeepSeek研究員「 AI天才少女」羅福莉加入小米集團－Ｗ(01810.HK) 。羅福莉發文稱：「智能終將從語言邁向物理世界。我正在Xiaomi MiMo，和一群富有創造力、才華橫溢且真誠熱愛的研究員，致力於構建這樣的未來，全力奔赴我們心目中的AGI。」infocast ・ 17 小時前
曾自信是超人 祖高域：被摑了一巴掌
【Now Sports】塞爾維亞球星祖高域直言，自己曾經滿懷自信，而就是近年飽受打擊，依然對贏取個人第25個大滿貫錦標深信不疑。祖高域（Novak Djokovic）接受名嘴Piers Morgan訪問時說：「我相信某種程度上，我是永不自己受傷、永不脆弱的超人。不過，我在過去數年被摑一巴掌。我現在才認識這個新篇章。」他所謂的認清事實，是該塞爾維亞球手自2023年贏得美國公開賽，奪得個人第24項大滿貫錦標後，打後兩年共8個大滿貫，由冼拿及艾卡拿斯瓜分，男網早呈兩分天下格局。「我意識到現在自己的最佳水平，與他們現在的最佳水平相比，人家都較出色，那是現實。」儘管如此，38歲的他仍然相信自己有力再染指大滿貫錦標：「我確實懷疑自己能夠面對他倆贏得大滿貫，不過當我步入球場，我不在乎對手是誰。我總是相信自己更出色，值得獲勝。」now.com 體育 ・ 1 天前
Keeta「獨家」協議涉妨礙市場競爭 競委會：達成解決方案 分階段修改合作餐廳協議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】網上外賣平台Keeta與合作餐廳訂立的協議，有條文限制與其他平台合作，或妨礙市場競爭，競委會早前表達關注後，今（12 日）雙方達成解決方案。Keeta同意分兩階段修改與合作餐廳訂立的協議，並已通知其合作餐廳，將於短期內作出相關修訂。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
蘇永康2018年連環買樓 重私隱曾斥經紀公開碧瑤灣單位
近日某周刊誤將舊照片報道成蘇永康與年輕女士「密會」，其太太馮翠珊（Anita）隨即在社交平台駁斥「老公魅力沒法擋」Yahoo 地產 ・ 22 小時前
中高齡招聘會11.13一連兩日舉行 提供逾2800個職位空缺
【on.cc東網專訊】勞工處於11月13日及14日在旺角麥花臣場館(室內)舉行新起點中高齡招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。為期兩日的招聘會共有超過60間機構參加，合共提供超過2,800個不同行業的優質職位空缺，其中近1,900個來自on.cc 東網 ・ 1 天前
金馬影后徐楓母子鍾情半山豪宅 湯臣集團太子爺斥1.18億購天御4房戶連車位
樓市回溫，有豪宅新盤獲名人承接，恒地與新世界合作發展的西半山天御一伙4房大宅及車位，新近以約1.18億沽出，買家為湯臣集團太子爺、金馬影后徐楓兒子湯子嘉。28Hse.com ・ 22 小時前
王維基冀夥內地電商 打倒實體零售 HKTVmall維持領導地位須「大小通吃」
本港零售業面臨港人北上消費的挑戰，加上內地電商巨頭積極攻港，令本地網購市場出現更多變數。HKTVmall母企香港科技探索（1137.HK）副主席兼行政總裁王維基稱，不少人擔憂「三個巨無霸」（淘寶、京東、拼多多）來港，他卻「很想它們認真來香港」，因為它們有能力改變香港的消費模式，冀與HKTVmall合力「打倒」實體零售。他強調，HKTVmall會不斷求變，「一成不變會死的」，而HKTVmall要維持領導地位，需要「大小通吃」、加大投資。信報財經新聞 ・ 1 天前
與球員不和 傳沙比遭皇馬質疑
【Now Sports】皇家馬德里在剛過去的西班牙甲組聯賽中，作客與華歷簡奴悶和0:0，繼歐洲聯賽冠軍盃聯賽階段，到訪利物浦輸0:1後，連續兩場沒有士哥，領隊沙比阿朗素縱然仍領軍在西甲聯賽榜處首位，只是他與球員之間的不和關係，使其受到高層質疑。沙比阿朗素（Xabi Alonso）出任皇家馬德里教練以來，一直處於強勢，亦對球隊內的紀律十分嚴謹，只是自從國家打吡發生雲尼素斯被換出後，當眾發脾氣，使隊內氣氛一直處於低沉。據西班牙《世界體育報》指出，沙比除了與雲尼素斯關係緊張外，另一巴西年輕新星洛迪高不獲重用，使兩名森巴兵有意離隊，而其他球員似乎站在兩名隊友一方，形成了主帥與球員之間處於對抗狀態。報道亦指出，球員對於沙比的足球理念感到不舒服，輪換情況也使隊員不滿，這令到高層方面介入，亦開始對沙比阿朗素能否控制隊內氣氛及管治能力，開始存質疑之聲。雲尼素斯如果下季不留隊，有傳皇馬會標價1.5億歐元，而洛迪高亦不會平放，預計也達到8000萬歐元身價，但皇馬高層今季如何在教練與球員之間的關係作出平衡取捨，頗為頭痛。now.com 體育 ・ 1 天前
護眼別只靠杞子和藍莓！營養師分享：「這種蔬菜」竟比藍莓更有效？｜營養師Audrey Tam
在這個「機不離手」的時代，你有沒有好好保護自己的「靈魂之窗」—眼睛呢？近年來，視力問題不再只是長者「專利」，反而有年輕化趨勢。不少三、四歲的小朋友已經近視接近300度；老花眼也提早在40歲前出現；而黃斑病變的個案在短短幾年間急增1.5倍，最年輕的患者僅有15歲！Yahoo Food ・ 1 天前