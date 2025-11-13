政府資助逾300社工 坐高鐵到韶關交流

【Now Sports】塞爾維亞球星祖高域直言，自己曾經滿懷自信，而就是近年飽受打擊，依然對贏取個人第25個大滿貫錦標深信不疑。祖高域（Novak Djokovic）接受名嘴Piers Morgan訪問時說：「我相信某種程度上，我是永不自己受傷、永不脆弱的超人。不過，我在過去數年被摑一巴掌。我現在才認識這個新篇章。」他所謂的認清事實，是該塞爾維亞球手自2023年贏得美國公開賽，奪得個人第24項大滿貫錦標後，打後兩年共8個大滿貫，由冼拿及艾卡拿斯瓜分，男網早呈兩分天下格局。「我意識到現在自己的最佳水平，與他們現在的最佳水平相比，人家都較出色，那是現實。」儘管如此，38歲的他仍然相信自己有力再染指大滿貫錦標：「我確實懷疑自己能夠面對他倆贏得大滿貫，不過當我步入球場，我不在乎對手是誰。我總是相信自己更出色，值得獲勝。」

now.com 體育 ・ 1 天前