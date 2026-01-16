政府重申不再下調股票印花稅

【on.cc東網專訊】金融服務界議員李惟宏今日(16日)在立法會財委會特別會議上，關注政府會否設立機制考慮審視股票印花稅。財金官員重申，不會再下調股票印花稅，除非外圍環境令本港競爭力不足，而根據早前的研究，認為目前印花稅水平在成交量、競爭力方面都是合適。

財金官員指印花稅是政府收入重要的部分，本財年印花稅增加主要來自股票，物業印花稅就因市況仍未穩定而大幅縮減，認為要從公共財政和公眾利益角度考慮。同時，政府會考慮本港對比其他地區的競爭力，以免生意流失。

除重申不會再下調股票印花稅外，該官員指房地產基金、交易所買賣基金(ETF)等新領域則會較為寬鬆，但會守著「應收則收」的底線，亦不會忽視一般市民的感受。

