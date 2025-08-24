政府針對違規辦學採突擊巡查 要求學校如實提交學生名單

【on.cc東網專訊】就近期多宗未獲批下本地及內地教育機構宣傳合辦課程，甚至「借殼辦學」的情況被揭發，署理教育局局長施俊輝受訪時表示，該些投機取巧的辦學人士影響整個學界聲譽，又指已向全港所有學校發信，提醒各校須向當局如實提交學生名單、未經當局同意不得與第三方合作辦學或收取任何費用，以及學校宣傳須按規範且不可有不實內容。

此外，施又指會推出短中長期措施，除例行於每年9月到各校點算學生人數，亦會到私立學校突擊巡查，識別出「影子學生」，確保校內運作合法合規。而針對有學校容許內地補習社等藉其名義辦正規課程，再安排入讀的內地學生以本地學生身份報考文憑試的「借殼辦學」行為，亦會設立合規私校名冊。

至於教育局不時會收到相關舉報，部分被舉報學校已於關注名單之中，施表示已要求學校進一步提交資料，且會按案情嚴重程度採取行動，有收生困難或財困的學校亦會是重點關注對象。對於有部分於本港入讀本地學校的「雙非」學童最終回到內地升讀大學，施則指會針對情況進行調查研究，參考相關研究數據改善教育規劃，吸引該些學童留港升學。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】