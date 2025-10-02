政府關門危機未解 白宮放話即刻裁員

（法新社華盛頓1日電） 美國國會民主黨與總統川普間的預算僵局未解，各方急於化解政府停擺危機的努力宣告破局，白宮更揚言會「即刻」開始裁撤公務人員。

由於川普與國會議員無法達成撥款協議，聯邦政府預算於9月30日午夜到期，從10月1日零時起各機關開始陸續暫停服務。

民主黨籍參議員堅持要求為低收入家庭延長健保補助，拒絕協助共和黨通過眾議院已表決通過的臨時撥款案，否決讓政府能續運作7週和繼續協商的機會。

參議院已宣布休會至10月3日，使得聯邦政府關門危機能迅速解決的希望破滅。

預估約75萬名聯邦員工將被迫放無薪假。包含軍方、邊境執法人員等必要人力需在無薪狀態下繼續值勤，不少人下週開始將領不到薪水。全國空中交通管制員協會則擔憂航空安全受到衝擊，因已有超過2300名會員被迫返家。

這次政府停擺的嚴重性遠超以往。川普急於推動右傾政策，不僅削減政府部會規模，更揚言可能將這波無薪假直接變成大規模裁員。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴媒體，政府「正與各部會密切合作，找出可裁減的項目……我們認為裁員迫在眉睫」。

美國政府不時在政治僵局下發生關門情事，這次是自2018到2019年川普第一任創下35天最長停擺以來，再次發生政府關門。