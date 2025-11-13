專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
政府關門 白宮：10月通膨與就業數據恐永遠無法發布
（法新社華盛頓12日電） 美國白宮今天表示，由於美國史上最長的政府停擺持續，10月的消費者通膨與就業市場官方數據可能永遠不會發布。
美國政府停擺進入第43天，新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）指責民主黨人可能「永久」損害聯邦統計體系。這場創紀錄的僵局癱瘓華府，並導致數十萬名員工無薪可領。
李威特向媒體表示，10月的消費者物價指數（CPI）與就業報告「很可能永遠不會」發布。
她又說：「所有這些經濟數據的發布都將遭到永久損害，導致聯邦準備理事會（Fed）決策者在關鍵時刻盲目行事。」
共和黨人與民主黨人相互指責對方造成政府停擺，導致各項指標的蒐集與發布作業中斷，而這些指標是決策者與企業用來評估全球最大經濟體健康狀況的依據。
美國聯準會會利用包括聯邦政府發布的數據等資料，供官員們考量何時適合調升或調降利率。
美國國會似乎有望在今天結束政府關門，聯邦眾議院預計將批准一項備受爭議、由聯邦參議院通過的撥款法案，讓聯邦機構得以重啟運作。
政府原本計劃在明天早上發布10月的CPI數據。
上個月，政府延遲數天發布9月消費者通膨數據，而且是在召回部分被迫休假的員工後才完成數據編制。
其他報告則一直遭到擱置，經濟學家警告延後發布可能會扭曲10月數據。他們還提醒，這些數據若未能及時紀錄，甚至有可能遺失。
如果政府停擺結束，聯邦員工可以要求民眾重新評估經濟狀況，但如果延遲太久，這將變得很棘手。
