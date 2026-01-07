政府飲用水事件｜商人涉提供冒牌水被加控企圖欺詐等罪 還押1.13待與食環及海關案合併

政府物流署早前終止由「鑫鼎鑫商貿有限公司」向港島及部分離島辦公室供應「鑫樂觀音山」瓶裝水的合約，董事及股東夫婦被捕，其中 61 歲男子涉投標時使用虛假資料，案件周二（6 日）在東區裁判法院再訊。



控方申請修訂原有欺詐罪，另增加企圖欺詐及交替的使用虛假文書副本罪，並要求押後案件，待與食環及海關案件合併，屆時本案將轉介區域法院處理。署理主任裁判官張志偉把案件押至 1 月 13 日再訊，被告沒保釋申請續還押。

被控欺詐及企圖欺詐 另有 3 交替控罪

經修訂控罪指，被告呂子聰（61 歲，報稱商人）被控一項欺詐罪，指他於 2025 年 5 月 1 日至 8 月 16 日，在香港藉作欺騙，即向政府物流服務署虛假陳述以下事項：

廣告 廣告

稱由「鑫鼎鑫商貿有限公司」供應的瓶裝飲用水，是由「樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司」生產

稱由「樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司」發出的《製造商意向書》、《製造商能自我證明》、《自我聲明》為真實

控罪續指，呂意圖詐騙及誘使政府物流服務署接受「鑫鼎鑫」的投標，並於 2025 年 6 月 26 指與其簽訂價值 52,940,000 港元的瓶裝飲用水供應合同，為港島區及離島區多個政府部門提供瓶裝飲用水，導致「鑫鼎鑫」或他人獲益，或導致港府蒙受不利。

新增控罪為一項「企圖欺詐罪」及交替的 3 項「使用虛假文書的副本」罪。

企圖欺詐罪指，呂子聰於 2025 年 8 月 11 日在香港藉作欺騙，即向物流署虛假陳述，由香港標準及檢定中心有限公司，發出的 3 份申請人為「鑫鼎鑫」東莞市東娃飲用水有限公司水樣本的檢測報告，編號分別為 HC25073844、HC25073214 及 HC25074172 為真實，並意圖詐騙，企圖誘使物流署於同年 6 月 26 日，簽訂為港島及離島區多個政府部門，提供瓶裝飲用水的合同下，批准變更生產商的申請，而導致「鑫鼎鑫」或他人獲益，或導致港府蒙受不利。

交替控罪的 3 項使用虛假文書的副本罪指，被告於 2025 年 8 月 11 日，在知道上述文書為虛假文書下，而使用該文書副本，意圖誘使容啟初接受該文書為真文書的副本，並因而作出或不作出某些作為，以致對他人不利。

翻查政府電話簿，同名者容啟初為物流服務署高級物料供應主任。

法律101｜何謂交替控罪？是否等於加控？

一人被捕、另一人被通緝

警方與海關於 2025 年 8 月 18 日向傳媒指，就事件以「欺詐罪」拘捕一男一女，屬夫妻關係，兩人分別是涉事公司董事及股東；另外正通緝一名內地男子，相信與事件有關。

物流署稱，由於無法信納相關飲用水供應商能繼續履行合約，已根據合約條款即時終止其合約。財經事務及庫務局則指，已邀請審計署就採購招標過程進行審查。

案件編號：ESCC2157/2025

法庭線 The Witness Facebook 專頁

法庭線 The Witness Instagram 專頁

法庭線 The Witness YouTube 頻道