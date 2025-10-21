不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
政府飲用水風波︱審計署揭公司印章錯誤 接假驗水報告僅須重交 陳嘉信棄評分制度獲認可︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府早前爆出使用冒牌樽裝水事件，審計署昨日（20日）發表建議書，揭露政府物流署在招標和審查過程多個漏洞。涉事供應商鑫鼎鑫未登記為合法的食品供應商，驗水報告亦沒有檢測指定的12種金屬雜質；該公司僅有3個全職員工，被逾20個決策局或部門投訴送水延誤。當物流署知悉鑫鼎鑫提交懷疑虛假檢測文件，只要求重交檢測報告。而中央投標委員會批准今次招標不採用評分制度，變成價低者得，理由是樽裝水屬「常規貨品」，無必要採用評分制。
物流署6月向鑫鼎鑫批出為期36個月合約，向港島和部分離島政府部門供應樽裝飲用水，合約總價值近5,300萬元，其後被傳媒揭發鑫鼎鑫涉造假，提供冒牌樽裝水，政府8月以「無法信納鑫鼎鑫能繼續履行合約」為由終止合約，審計署就事件展開審查，昨日公佈管理建議書。
無登記食物進口商不符資格 惟招標文件無列明
根據審計署建議書內容，鑫鼎鑫從一開始就不符合供應商資格，因投標者供應樽裝水須符合香港所有適用法例和相關標準，包括根據《食物安全條例》(第 612 章)登記為食物進口商，才能進口樽裝水產品。食環署確認鑫鼎鑫進口樽裝飲用水時，並未登記為食物進口商。審計署表示，涉事的招標文件沒有列出相關要求，建議日後明確訂明於招標文件中。
物流署不知悉樽裝水要驗金屬雜質
鑫鼎鑫在投標時提交的驗水報告，只包含3項微生物含量準則的化驗報告，沒有12種金屬雜質含量。根據《公眾衞生及市政條例》訂明，檢測12種金屬雜質含量適用於樽裝飲用水。物流署一直不知悉相關要求，到諮詢食安中心監察樽裝水的一般做法後，才得知檢測應涵蓋12種金屬雜質。
製造商印章名稱錯誤 審計署：明顯詐騙跡象
審計署批評物流署不但在核實投標者資料方面有所不足，部門人員也欠缺防範詐騙的意識，例如鑫鼎鑫投標時首次提交的兩份文件，製造商是「樂百氏(廣東)飲用水有限公司廣州分公司」，但文件的公司印章卻是「百氏(廣東)飲用水有限公司」。審計署表示，公司印章上的名稱不正確，乃是明顯的詐騙跡象，但物流署卻沒有直接聯絡製造商核實文件的真偽，又沒有即時向相關執法機構舉報。
收虛假檢測文件 僅要求重交有效報告
今年8月鑫鼎鑫申請更換樽裝水製造商，改為「東莞市東娃飲用水有限公司」，提交的水質檢測報告標明是由香港標準及檢定中心發出。不過，隨後中心向物流署稱從沒發出有關檢測報告。
審計署批評，物流署已接獲通知有關檢測報告是懷疑虛假文件，但署方只是要求鑫鼎鑫重新提交有效的檢測報告。物流署更在香港標準及檢定中心確認文件是否有效前，已經批准更改樽裝水供應商。物流署解釋，是為使各決策局或部門的樽裝飲用水供應不間斷。
獲半億合約僅3全職員工 送水延誤
審計署在審查時又揭發，鑫鼎鑫獲批逾半億公帑合約，但公司只有3名全職員工。自合約開始，連番出現違反合約規定的情況，由今年7月22日至8月12日期間，超過20個決策局或部門投訴鑫鼎鑫，指其表現欠佳，包括送水延誤，又未能協助決策局或部門開立帳戶以便訂水或處理問題。
未做財政審核 物流署：只供應物料
審計署引述現行《採購規例》指出，當處理價值超逾1,500萬元的服務合約或需要提供價值超逾1,500萬元的服務的物料供應合約，部門須進行財政審核，確保投標者有足夠財力履行合約要求。
物流署解釋，鑫鼎鑫的合約屬只供應物料的性質（即無須提供服務），所以沒有進行財政審核。 但審計署質疑，送水是勞力密集的工序，服務部分在價格中或佔相當比重，物流署應向鑫鼎鑫了解清楚送水服務的成本，從而考慮《採購規例》的準則是否適用。
陳嘉信批准不採評分制 獲讚「以身作則」
今次「冒牌水」事件的焦點包括物流署無採評分制度。審計署建議書指，物流署招標時沒有按以往做法採用評分制度，改用價低者得方式。做法獲時任物流署署長陳嘉信批准。而陳嘉信將相關決定及投標評審報告提交中央投標委員會時，委員會亦沒有發現合約有任何欠妥之處，亦建議財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)黎志華批出合約。
當時中央投標委員會認可物流署不採用評分制，形容是「以身作則」，因為樽裝飲用水這類常規貨品招標，並無必要採用評分制度，又指如不論情況而一概採用評分制度，採購或未必符合經濟效益，也未能審慎使用公帑。
翻查資料，現時中央投標委員會主席是黎志華，委員包括物流署署長、發展局常任秘書長(工務)或其代表、一名職級不低於副首席政府律師的法律顧問，以及財經事務及庫務局副秘書長(庫務)。
財庫局長許正宇昨表示，涉事公務員在盡職審查和應對潛在欺詐的洞察力和警覺，與合理期望有「明顯落差」。因應審計署點出事件涉「人為疏漏」，局方邀請勞福局常任秘書長劉焱主理紀律調查，初步有10多名物流署及庫務科人員受查，料年底前完成調查。
審計署揭飲用水招標及審查過程漏洞
無登記食物進口商：供應商須登記為食物進口商才能進口樽裝水，惟招標文件無列明相關要求。
搞錯驗水要求：鑫鼎鑫提交的驗水報告只包含3項微生物含量準則的化驗報告，惟法例要求檢測包括12種金屬雜質。
虛假檢測文件： 鑫鼎鑫申請更換樽裝水製造商時，提交的水質檢測報告標明是由香港標準及檢定中心發出。惟物流署接獲中心稱從沒發出該報告後，僅要求鑫鼎鑫重新提交。
製造商公司印章錯誤：鑫鼎鑫投標時提交兩份文件，製造商名字與公司印章不符。惟物流署當時未有核實及舉報。
全職員工僅3人致送水延誤：逾半億公帑合約，但公司只有3名全職員工。超過20個決策局或部門投訴鑫鼎鑫送水延誤等情況。
無做財政審核：規例訂明服務合約逾1500萬元應做財政審核，惟物流署稱此合約只供應物料，並非服務。
無採評分制度：物流署署長陳嘉信批准棄評分制度，改為價低者得。此決定獲中央投標委員會認可，更形容是「以身作則」。
其他人也在看
楊振寧逝世｜與李政道同獲 1957 年諾貝爾獎 宇稱不守恆定律震撼物理學界 一文了解研究關鍵｜Yahoo
世界知名物理學家楊振寧上周六（18 日）在北京逝世，終年 103 歲。楊振寧和李政道（1926 年 － 2024 年）是 1957 年諾貝爾物理學獎的共同得主，評審委員會當年指兩人因為對「宇稱不守恆」（Parity non-conservation）定律的研究而得獎。原來在兩人的研究成果出爐前，「宇稱守恆」（Parity conservation）在物理學界可以說是一個理所當然，幾乎不可能被撼動的定律，因此當時楊振寧和李振道的研究為物理學開拓了一個新篇章，並且讓兩人創下「上年發表研究，今年獲諾貝爾獎」的驚人紀錄。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
貨機墮海現場已完成搜證及復修 北跑道擬今午以備用狀態重開
【on.cc東網專訊】香港國際機場昨日(20日)發生貨機衝出跑道事故，機場北跑道仍然封閉，機管局表示今日（21日）中午有望重開，但會維持備用狀態。on.cc 東網 ・ 15 小時前
涉貪850萬港元簽訂包機協議 空運物流高層及承辦商今午提訊
【on.cc東網專訊】廉政公署今早(20日)落案起訴一名空運物流公司副總經理及一名空運服務承辦商，二人涉嫌串謀收受及提供逾110萬美元(約850萬港元)賄款，以換取空運服務合約，案件將於今午在西九龍裁判法院提訊。on.cc 東網 ・ 1 天前
萬聖節鬼屋2025 香港十大萬聖節好去處、鬼屋、展覽、市集活動
這份「香港萬聖節十大好去處」攻略都能滿足您的需要！立即查看各活動的亮點、日期及購票資訊，鎖定您的萬聖節狂歡行程！Trip.com ・ 17 小時前
政府飲用水風波｜許正宇：同事洞察力不配合現實社會 盡職審查非只「剔格仔」｜Yahoo
政府應對早前採購各部門辦公室樽裝水懷疑被詐騙事件，由「檢討政府採購機制專責小組」提出 6 項先行措施，並會向 10 多名涉事的政府物流服務署和庫務科人員進行紀律調查。專責小組主席，財經事務及庫務局局長許正宇今早（21 日）出席電台節目時指，今次「樽裝水事件」反映同事採購過程期間的洞察力和警覺性與現實社會情況不配合，亦跟市民與其他公務員同事的期望有落差，因此今次推出的 6 項措施主要從 3 個方面著手，分別是加強盡職審查、加強訊息互通，以及要貫輸新的工作文化。許正宇並且期望，負責盡職審查的同事並非只按表格「剔格仔」，要懂得洞悉問題和風險所在，必要時採取審查工作，做好「把關者」的角色。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
迪拜來港貨機滑出跑道 地勤車墮海釀兩人死亡
【Now新聞台】赤鱲角機場凌晨發生嚴重事故，一架迪拜來港貨機降落時滑出跑道墮海，同一時間有機場地勤車墮海，車內兩人獲救後證實死亡。 其中41歲地勤車司機獲救後昏迷，送往北大嶼山醫院搶救，其後證實不治。30歲的地勤車乘客就當場證實死亡。涉事航班是阿聯酋航空EK9788貨機，載有四名機組人員，凌晨大約3時50分，從本港西面降落至赤鱲角機場北跑道，滑行至中間位置時發生事故。現場消息稱，貨機機尾滑落海中，機上四人並無受傷，消防派出潛水拯救車、滅火輪等，聯同政府飛行服務直升機在附近海面搜索。受事故影響，北跑道要關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作，航班不受影響。民航處指高度關注事件，已按程序通報民航意外調查機構，會全力配合調查事故成因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
機場貨機衝落海｜貨機降落衝出跑道 巡邏車被撞落海司機乘客不治 4機組人員送院（有片／持續更新）
香港國際機場發生致命航空事故。今日（20日）凌晨3時53分，一班從杜拜來港阿聯酋航空貨機，於機場北跑道降落時疑衝出跑道，與一輛在跑道巡邏車相撞，貨機滑出跑道墮海，機頭擱在岸邊，一半機身擱在海面上，機尾不知所蹤，巡邏車亦連人帶車被撞落海，車上兩人一度失蹤。警方和救援人員接報後趕至現場，飛行服務隊直升機奉召到場，於跑道上空am730 ・ 1 天前
網上熱話｜中環碼頭驚現「菠蘿包」？ 網民笑言：畀遊客免費試食
有網民在社交媒體上分享，途經中環碼頭一帶，發現柱子旁的管道上竟然「長出」菠蘿包，決定在社交媒體發問，好奇「菠蘿包」的真實身份。網民紛紛發揮創意，有人笑言是「菠蘿包係維港附近採集」、「俾遊客免費試食」等，亦有網民認真回覆，指「菠蘿包」其實是膨脹膠，用於填補喉管來防蟲及防水。 從事主分享的相片中可見，有一小段白色的管am730 ・ 9 小時前
建造業失業率達7.2% 業界指私營工程量減少料失業率續升
【Now新聞台】本港失業率升至3.9%，其中建造業失業率高達7.2%。發展局局長甯漢豪指，個別工種仍缺人，會按需要輸入外勞。有建造業人士指出，私營工程量減少，預期相關失業率會繼續上升。政府統計處最新數字顯示，建造業今年7至9月失業率達7.2%，較6至8月升0.3百分點，是所有行業中最高，持續高於餐飲及服務業。發展局局長甯漢豪在多份報章撰文指，因為近期私營界別工程量減少，建造業失業率處於較高水平，不過有個別工種仍有人力短缺情況，輸入勞工計劃發揮補位作用，應對人手需求。她指，政府一直以本地工人優先就業為原則，精準輸入短缺工種的勞工做好審批及把關工作，以應對行業的人力需求。甯漢豪預料隨經濟回暖，私營工程項目將會回升，政府未來亦會推展更多工程項目。勞工及福利局副局長何啟明指，現時越來越多工程採用預製組件，負責釘板、紮鐵、落石屎等，前期工程的工人應學習更多技能。勞工及福利局副局長何啟明：「例如紮鐵未必識倒泥水，做裝修未必識紮鐵工種，他們需要再培訓，學多門手藝，花時間才能學懂做較專業工作，所以我呼籲有需要工友可參與建造業議會一專多能免費課程，學多個技能旁身。」建造業總工會理事長周思傑就指，政府工程now.com 新聞 ・ 13 小時前
金融時報：稀土成北京最強武器 華府漸悟籌碼有限
美中兩大經濟體在貿易戰中持續互放狠話，儘管美國財政部長貝森特揚言若北京不撤回稀土出口限制威脅，世界將不得不與中國脫鉤，但華府也流露尋求協議的意願。鉅亨網 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜「告別議案」被撤 李慧琼：提名期臨近料選情激烈 憂造成不公｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本屆立法會會期將結束，累計已有 17 名現屆議員宣布「棄選」，原定明（22 日）在大會進行予議員發表感言的「告別議案」備受關注。內會主席李慧琼今（21 日）下午見記者，宣布撤回立會告別議案，指考慮到與立會選舉提名期接近，料選情異常激烈，憂造成不公。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
油價崩聯儲要減息！華爾街大師預告10年美債息率跌至3.75厘
根據《彭博》報導，雅迪尼研究公司 (Yardeni Research Inc.) 總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 表示，隨著國際油價持續走跌，美國 10 年期公債殖利率可能回落至 3.75%，創下逾一年來新低。鉅亨網 ・ 5 小時前
水原希子深潛5公尺，與「大地之母」雕塑合影！唯美畫面背後是喚起對海洋、自然與文化的關注
水原希子近日潛入德之島海域，與「大地之母」水底雕塑合照畫面非常唯美！這張合照有別於一般的「打卡照」，而是水原希子與雕塑藝術家 Jason deCaires Taylor 的合作企劃，希望喚起大眾對海洋文化、自然生態的關注！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
立法會選舉︱民建聯 5 人不參選 陳家珮或接替葉劉出選 累計 21 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 6 天前
蒙眼綁手著尿片 以色列交回巴人遺體揭恐怖虐待
以巴停火，並不代表悲劇的終結。隨着雙方互相交還人質或戰俘，包括已經遇害者的遺體，不人道的故事持續公諸於世。英國《衞報》報道，以色列交還至加沙的巴勒斯坦人遺體當中，最少有 135 具殘缺不全。他們生前被囚禁於聲名狼藉的 Sde Teiman 覊留中心，被關押在籠內、蒙住雙眼、鎖上手銬，甚或穿著尿片束縛在床上。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
孫藝珍新髮型是「櫻桃小丸子短髮」！首亮相甜到炸 粉絲驚呼：比婚前更少女！
其實過去的孫藝珍多以柔順長髮示人，展現優雅氣質與溫柔女人味，尤其她在婚後多次公開亮相時，一頭黑亮長髮更成為標誌造型！然而這次短髮一剪，不僅完全不違和，反而讓她的臉部線條更立體，笑起來更有鄰家女孩的甜感，彷彿從43歲回到23歲的青春模樣。從她現場被捕捉到的互動...styletc ・ 11 小時前
Mango創辦人墮崖身亡，「嫌疑犯」是他的長子？西班牙第五富豪Isak Andic，由「意外失足」轉為「可能的謀殺案」
Mango 創辦人 Isak Andic 突然墮崖身亡，本已定為「意外失足」的案件，突然轉向「可能的謀殺案」方向追查，而「嫌疑犯」竟然是長子 Jonathan Andic，事件引起全城熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
胡杏兒專訪｜憶出道即任張家輝MV女主角 三孩之母為湊仔中港來回飛：工作就係屬於我嘅Me Time！
ViuTV新劇《絕命法官》的陣容相當有驚喜，男主角是近20年沒有拍劇的張家輝，另一位則是良久未有拍港劇的胡杏兒Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Jennie遊覽巴黎「灰黑拼」私服沒有讓人失望！「靈魂單品」芭蕾長靴秋冬準備爆紅搶一波？
Jennie 近日在巴黎的街拍造型再次引發熱議，她以簡約單品搭配出充滿高級感的日常穿搭，其中一雙芭蕾舞長靴更成為造型亮點，預計將引發新一波熱潮！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
立法會撤回「告別議案」免對選情不公｜蘋果股價創新高｜王晶狠批林志玲冇樣冇演技｜10 月 21 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 21 日（星期二）。明日香港多雲有幾陣雨，稍涼；市區最低約 19 度（新界再低 2 至 3 度）、最高約 22 度，吹清勁偏北風，離岸強風，高地一度烈風，海有大浪及湧浪；最高紫外線指數約 4，屬中等。週後期隨「風神」遠離、季候風緩和，天色轉明朗，日間乾燥。Yahoo新聞 ・ 6 小時前