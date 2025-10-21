政府飲用水風波︱審計署揭公司印章錯誤 接假驗水報告僅須重交 陳嘉信棄評分制度獲認可︱Yahoo

冒牌樽裝水過千空水樽被放置於易通安達物流位於元朗貨倉中。（資料圖片）

【Yahoo新聞報道】政府早前爆出使用冒牌樽裝水事件，審計署昨日（20日）發表建議書，揭露政府物流署在招標和審查過程多個漏洞。涉事供應商鑫鼎鑫未登記為合法的食品供應商，驗水報告亦沒有檢測指定的12種金屬雜質；該公司僅有3個全職員工，被逾20個決策局或部門投訴送水延誤。當物流署知悉鑫鼎鑫提交懷疑虛假檢測文件，只要求重交檢測報告。而中央投標委員會批准今次招標不採用評分制度，變成價低者得，理由是樽裝水屬「常規貨品」，無必要採用評分制。

廣告 廣告

物流署6月向鑫鼎鑫批出為期36個月合約，向港島和部分離島政府部門供應樽裝飲用水，合約總價值近5,300萬元，其後被傳媒揭發鑫鼎鑫涉造假，提供冒牌樽裝水，政府8月以「無法信納鑫鼎鑫能繼續履行合約」為由終止合約，審計署就事件展開審查，昨日公佈管理建議書。

無登記食物進口商不符資格 惟招標文件無列明

根據審計署建議書內容，鑫鼎鑫從一開始就不符合供應商資格，因投標者供應樽裝水須符合香港所有適用法例和相關標準，包括根據《食物安全條例》(第 612 章)登記為食物進口商，才能進口樽裝水產品。食環署確認鑫鼎鑫進口樽裝飲用水時，並未登記為食物進口商。審計署表示，涉事的招標文件沒有列出相關要求，建議日後明確訂明於招標文件中。

物流署不知悉樽裝水要驗金屬雜質

鑫鼎鑫在投標時提交的驗水報告，只包含3項微生物含量準則的化驗報告，沒有12種金屬雜質含量。根據《公眾衞生及市政條例》訂明，檢測12種金屬雜質含量適用於樽裝飲用水。物流署一直不知悉相關要求，到諮詢食安中心監察樽裝水的一般做法後，才得知檢測應涵蓋12種金屬雜質。

製造商印章名稱錯誤 審計署：明顯詐騙跡象

審計署批評物流署不但在核實投標者資料方面有所不足，部門人員也欠缺防範詐騙的意識，例如鑫鼎鑫投標時首次提交的兩份文件，製造商是「樂百氏(廣東)飲用水有限公司廣州分公司」，但文件的公司印章卻是「百氏(廣東)飲用水有限公司」。審計署表示，公司印章上的名稱不正確，乃是明顯的詐騙跡象，但物流署卻沒有直接聯絡製造商核實文件的真偽，又沒有即時向相關執法機構舉報。

收虛假檢測文件 僅要求重交有效報告

今年8月鑫鼎鑫申請更換樽裝水製造商，改為「東莞市東娃飲用水有限公司」，提交的水質檢測報告標明是由香港標準及檢定中心發出。不過，隨後中心向物流署稱從沒發出有關檢測報告。

審計署批評，物流署已接獲通知有關檢測報告是懷疑虛假文件，但署方只是要求鑫鼎鑫重新提交有效的檢測報告。物流署更在香港標準及檢定中心確認文件是否有效前，已經批准更改樽裝水供應商。物流署解釋，是為使各決策局或部門的樽裝飲用水供應不間斷。

獲半億合約僅3全職員工 送水延誤

審計署在審查時又揭發，鑫鼎鑫獲批逾半億公帑合約，但公司只有3名全職員工。自合約開始，連番出現違反合約規定的情況，由今年7月22日至8月12日期間，超過20個決策局或部門投訴鑫鼎鑫，指其表現欠佳，包括送水延誤，又未能協助決策局或部門開立帳戶以便訂水或處理問題。

未做財政審核 物流署：只供應物料

審計署引述現行《採購規例》指出，當處理價值超逾1,500萬元的服務合約或需要提供價值超逾1,500萬元的服務的物料供應合約，部門須進行財政審核，確保投標者有足夠財力履行合約要求。

物流署解釋，鑫鼎鑫的合約屬只供應物料的性質（即無須提供服務），所以沒有進行財政審核。 但審計署質疑，送水是勞力密集的工序，服務部分在價格中或佔相當比重，物流署應向鑫鼎鑫了解清楚送水服務的成本，從而考慮《採購規例》的準則是否適用。

陳嘉信批准不採評分制 獲讚「以身作則」

今次「冒牌水」事件的焦點包括物流署無採評分制度。審計署建議書指，物流署招標時沒有按以往做法採用評分制度，改用價低者得方式。做法獲時任物流署署長陳嘉信批准。而陳嘉信將相關決定及投標評審報告提交中央投標委員會時，委員會亦沒有發現合約有任何欠妥之處，亦建議財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)黎志華批出合約。

當時中央投標委員會認可物流署不採用評分制，形容是「以身作則」，因為樽裝飲用水這類常規貨品招標，並無必要採用評分制度，又指如不論情況而一概採用評分制度，採購或未必符合經濟效益，也未能審慎使用公帑。

翻查資料，現時中央投標委員會主席是黎志華，委員包括物流署署長、發展局常任秘書長(工務)或其代表、一名職級不低於副首席政府律師的法律顧問，以及財經事務及庫務局副秘書長(庫務)。

財庫局長許正宇昨表示，涉事公務員在盡職審查和應對潛在欺詐的洞察力和警覺，與合理期望有「明顯落差」。因應審計署點出事件涉「人為疏漏」，局方邀請勞福局常任秘書長劉焱主理紀律調查，初步有10多名物流署及庫務科人員受查，料年底前完成調查。

審計署揭飲用水招標及審查過程漏洞