政府飲用水風波︱物流署等10多人遭紀律調查 陳嘉信有份？許正宇：已退休都納入調查︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】政府早前爆出採購「冒牌樽裝水」事件後，財經事務及庫務局長許正宇今日（20 日）公布專責小組的初步檢討結果，提出涵蓋制度改革、資訊互通及重塑工作文化的 6 項先行措施。被問到會否調查前物流署署長陳家信時，許正宇表示，當局將初步調查十多名來自物流署和庫務科的職員，又指無論相關人員是否仍在職、已退休或正處於退休前休假階段，均會納入紀律調查範圍。

許正宇透露，政府已收到審計署就樽裝飲用水採購過程的管理建議書，審計署指出事件中存在人為疏漏。許正宇表示，政府將展開紀律調查，由首長級甲一級政務官劉焱負責主導，調查涉及十多名物流署及庫務科多名人員，預期於年底前完成。若調查發現有違規或表現不符標準的情況，將交由公務員事務局跟進。

劉焱補充，調查將覆檢相關文件、識別涉事人員，並要求他們作出陳述或面談，以釐清各人在標書準備、評審及合約管理階段的責任，確保問責得以落實。

未正面回應會否調查陳嘉信

對於調查範圍，許正宇指出，今次的紀律調查將涵蓋前線、中層及高層人員，不論相關人員是否仍在職、已退休或正處於退休前休假階段，均會納入調查範圍。至於前物流署署長陳嘉信是否包括在內，他未有正面回應，但強調所有涉及人員都會被調查。若最終發現有違規或疏忽，公務員事務局將按既定程序處理。

許正宇續指，今次事件顯示部門過去在盡職審查上的重視不足。以往負責投標評估或合約管理的同事主要依賴書面文件，欠缺實地視察或即時反饋機制。今次改革的核心，是提升採購人員的審查能力及警覺性，並鼓勵他們「有權可用、有權適用、有權敢用」，確保防範潛在風險。他透露，物流署早前舉行的內部交流會約有 200 名同事參加，文化重塑工作將持續推進。

發內部指引防潛在欺詐

在制度改革方面，許正宇指政府已發出內部指引，訂明各階段的具體審查要求，並提醒各政策局及部門在採購及合約管理過程中加強文件驗證、背景審查及實地視察。他強調，指引並非要求人員「機械式核查項目清單」，而是希望採購人員能靈活應用審查要求，有效防止潛在欺詐行為。

物流署本月起重組內部審計專隊，成立「採購及物料管理審核組」，以風險為本原則加強抽查各部門的採購工作，並在招標及合約標準條款中增訂新規，賦予政府核實投標資料真確性的權力，以及在合約期間進行實地視察。若承辦商提供虛假資料，政府可即時終止合約。

在資訊互通方面，物流署已於 10 月中推出政府內部電子資料庫，作為採購資訊共享平台，收集各部門有關投標情況及承辦商表現的資料，供日後採購及評標時參考，以便及早識別高風險投標者。

部份人員警覺性不足 推動「主人翁精神」

至於重塑工作文化，許正宇指出，事件反映部分人員對詐騙行為的警覺性不足，政府已於 9 月邀請警務處及海關為財務及採購人員舉辦防騙講座，共有逾 750 人次參加。物流署亦會持續舉辦培訓班，並推動「主人翁精神」，讓員工以更審慎態度處理採購事宜。

他又補充，今次公布的六項措施屬「三重行動」的中途站，之後專責小組會提出長遠優化建議，包括明確入標要求、利用科技加強監察、賦予部門即時終止合約的權力，以及強化跨部門資訊共享，以便更早識別高風險承辦商。