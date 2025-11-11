最後一天！lululemon男裝低至3折
政府飲用水風波︱陳嘉信不在授勳典禮出席名單 政府發言人：紀律調查未有結果
【Yahoo新聞報道】政府正就物流服務署採購樽裝飲用水事件展開紀律調查。政府發言人今日（11 日）表示，調查涵蓋前線、中層及高層多名人員，工作仍在進行中。當局在徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，決定在調查結果未出爐前，11 月 15 日舉行的勳銜頒授典禮出席名單中，不包括前物流署署長陳嘉信，並已通知本人。
紀律調查預期於年底前完成
政府早前爆出採購「冒牌樽裝水」風波後，財經事務及庫務局長許正宇早前公布專責小組初步檢討結果，提出涵蓋制度改革、資訊互通及重塑工作文化的六項先行措施。他指出，政府已收到審計署就採購過程的管理建議書，當中提到有人為疏漏。
紀律調查由首長級甲一級政務官劉焱主導，涉及十多名物流署及庫務科職員，預期於年底前完成。若調查發現有違規或表現不符標準的情況，將交由公務員事務局跟進。劉焱表示，調查將覆檢文件、識別涉事人員，並要求他們提供陳述或出席面談，以釐清各自在標書準備、評審及合約管理階段的責任。
雖然許正宇未正面回應調查範圍是否包括陳嘉信，但他重申所有涉事人員，不論是否仍在職、已退休或正處於退休前休假階段，均會納入調查。他同時指，事件顯示部門過去在盡職審查方面重視不足，部分人員過度依賴書面資料，欠缺實地核查與即時回饋機制。
