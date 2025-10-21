政府飲用水風波｜許正宇：同事洞察力不配合現實社會 盡職審查非只「剔格仔」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府應對早前採購各部門辦公室樽裝水懷疑被詐騙事件，由「檢討政府採購機制專責小組」提出 6 項先行措施，並會向 10 多名涉事政府物流服務署和庫務科人員進行紀律調查。專責小組主席，財經事務及庫務局局長許正宇今早（21 日）出席電台節目時指，今次「樽裝水事件」反映同事採購過程期間的洞察力和警覺性與現實社會情況不配合，亦跟市民與其他公務員同事的期望有落差，因此今次推出的 6 項措施主要從 3 個方面著手，分別是加強盡職審查、加強訊息互通，以及要貫輸新的工作文化。許期望負責盡職審查的同事並非只按表格「剔格仔」，要懂得洞悉問題和風險所在，必要時採取審查工作，做好「把關者」的角色。

鼓勵同事有需要時實地考察投標者

許正宇今早在港台節目《千禧年代》說，在盡職審查方面，當局已經推出多項改善措施，例如賦權採購人員更有效把關，並且修訂採購合約條款，不用只按照投標者書面文件批核，同事在有需要時可以對投標者作實地考察和審視，遇到有懷疑的資料時可以引入第三方核證資料。

「主人翁文化」：視作「為自己採購」

在加強訊息互通方面，許正宇提到不同部門有機會找上同一個投標者，並尋求不同的產品和服務，但如果有個別部門發現投標者的背景，或者提供的產品和服務有問題，就可以登入電子資料庫，向各部門通報問題，日後其他部門進行採購時亦可以參考相關資料。至於貫輸新工作文化方面，許認為要培養出「主人翁的工作文化」令採購人員把「為政府採購」視作「為自己採購」，並且做到「多點熱心、多點小心，多點上心」，如此採購人員就會懂得善用，以及敢於運用手上的審核權力。

否認「價低者得」為首要

被問到過往進行採購的公務員是否過份看重價低者得的原則，許正宇表示有留意到坊間討論，他強調價錢並非首要及唯一原則，他並以採購樽裝水為例，指投標合約有寫明採購人員要注視投標者的運輸質素等，價錢只屬於次要因素，「所以我哋唔係用到『價低者得』的原則」，他強調今次推出 6 行先行措施之目的，是要讓政府的採購制度與時並進，加強同事的把關角色。

工會促加強人員防騙培訓

香港特區政府公務人員聯會主席李方冲就在同一節目表示，現時政府大部份採購都是由政府物流服務署負責，個別部門所需器材就由部門自行採購，採購人員會審視投標者的基本資料、投標紀錄等，但他指基層採購人員一般難以找出投標者過往的不良紀錄。李評估，「樽裝水事件」涉及欺騙成份，有需要加強採購人員的防騙培訓。被問到政府推出的多項措施會否增加負責採購同事的負擔，李就指初期可能需要應付較多行政工作，需時適應，但長遠都會對採購工作有正面影響。