政府：已在北都覓地作劍擊館選址 爭取任內獲撥款拍板興建
前年《施政報告》提出興建劍擊館，文體旅局局長羅淑佩今日(2日)出席電視節目《講清講楚》時透露，當局已在北都尋覓一幅土地，作長遠劍擊館的選址。她指，現正進行前期研究，期望在自己任期完結前到立法會爭取撥款開始興建；現時啟德體藝館用作全運會的測試賽和決賽，運動員早前反饋非常好，相信對於減輕場地競爭幫助很大。羅淑佩又指體院正改建場地，劍擊運動員即將有更多空間訓練。
她又談到啟德體育園定位，指當局對體育園定位持開放態度，舉例早指體藝館辦網球賽事反應也很好，以後可辦更多網球相關賽事；而部分主辦單位更已與園方在洽談明年甚至2027年的盛事，相信未來舉辦盛事只會越來越頻密。至於大球場方面，羅淑佩指，由啟德開幕至今，大球場也非丟空完全不用，舉例曼聯賽事、沙特超級盃等，接下來也有港足對柬埔寨友誼賽；倘港超聯有信心，部分大型賽事有一定數量觀眾入場、「計得掂條數」，當然可以在大球場舉行。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/政府-已在北都覓地作劍擊館選址-爭取任內獲撥款拍板興建/614363?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
