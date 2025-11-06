西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙
政府工2025丨物流署請司機月薪$1.95萬起、機電署招募多類見習工程師 房屋局請助理經理月薪$3.5萬、有15%約滿酬金！
Yahoo著數專員精選多份「荀工」，應屆大學畢業生都可應徵，內文即睇：
今期政府物流署請汽車司機，學歷不拘，必須持有效的私家車及中型貨車香港駕駛執照，月薪近$2萬起鐵飯碗！還有漁農自然護理署招聘助理工程監督，持有建築或建築學文憑或高級證書即合符資格，月薪$31,795起。持有社工牌都有新出路，教育局請助理項目主任，月薪近$3.7萬；機電署招募多類見習工程師，包括見習生物醫學工程師及見習電機工程師等，有$2.48萬入職津貼。房屋局請助理經理月薪$3.5萬，另有15%約滿酬金，即睇申請詳情及截止申請日期！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
公務員職位空缺丨1. 漁農自然護理署：助理工程監督
薪酬：月薪$31,795-$51,545（總薪級表第13點至第23點）
漁農自然護理署聘請助理工程監督，主要職責協助工程監督控制工程質素、監督及訓練監工職系人員；監督合約工程，包括記錄地盤量數、備存地盤記錄，以及核實承辦商所作的申索；監察合約要求以及建築及保養工程的進度及程序，例如地盤安全和環境保護等，以及指導監工職系人員執行有關職務；以及巡查建築地盤、部門轄下的大樓及設施，以及擬備維修開支預算。可能須在香港任何地區工作；不定時及輪班工作。獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。
申請人必須持有本港理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院頒發的建築或建築學文憑或高級證書，或具同等學歷。並在取得上述資歷後具備三年相關工作經驗；符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考達第2級或以上成績，或具同等成績；以及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。
申請手續：
申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統遞交申請。以郵寄、傳真、電郵或其他方式提交的申請將不獲處理。
截止申請日期(日/月/年)：07/11/2025 23:59:00
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
公務員職位空缺丨2. 政府物流服務署：汽車司機
薪酬：月薪$19,535-$23,585（總薪級表第5點至第8點）
政府物流服務署聘請汽車司機，主要職責為駕駛所有類別的政府車輛和租賃車輛，但不包括摩托車和電單車；以及保持該等車輛清潔。汽車司機可能需要不定時及逾時工作及穿著制服。作為由政府物流服務署署長管理的一般職系人員，汽車司機會被調派往政府各政策局或部門工作。獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。
申請人必須持有有效的私家車及中型貨車香港駕駛執照；能說流利粵語和閱讀簡單中文；並能書寫簡單中文或簡單英文；以及在「基本法及香港國安法測試」取得及格成績。申請人須通過駕駛技能測試。
申請手續：
申請表格[G.F.340（7/2023修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。填妥的申請書須於2025年11月20日或之前連同香港駕駛執照副本及駕駛車輛工作經驗的證明文件副本（如適用）送達香港北角渣華道333號北角政府合署8樓政府物流服務署車輛管理科職系管理小組。請於信封面上清楚註明「申請汽車司機職位」，而信封上的郵戳日期將被視為申請日期。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、申請人未妥為簽署、非使用指定的申請表格、或並無連同所需文件副本者，均不予處理。申請人亦可於截止申請日期或之前透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須於截止申請日期後的一星期內，即2025年11月27日或之前，將香港駕駛執照副本及駕駛車輛工作經驗的證明文件副本（如適用）送達上述地址（請在信封面及所有文件副本上註明網上申請編號）。請確保已貼上足夠郵資。如作網上申請的申請人未能提供所需的證明文件，其申請將不予考慮。
截止申請日期(日/月/年)：20/11/2025 23:59:00
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
公務員職位空缺丨3. 教育局：言語治療主任
薪酬：月薪$36,850-$81,510（總薪級表第16點至第33點）
教育局聘請言語治療主任，主要獲派任職於官立學校，提供校本言語治療服務，包括為有言語及語言障礙的學生提供專業評估及輔導服務；確定有言語及語言障礙學生的教育需要；以及為家長、教師和學校提供諮詢及支援計劃。獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。
申請人必須持有本地大學頒授的言語及聽覺科學學士學位，或具備同等學歷；符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績；在《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度職系)取得及格成績；以及能操流利粵語及英語。2025年言語治療主任的招聘將開放予持有相關學士學位(或同等學歷)人士及現正修讀相關學士學位(或同等學歷)，並將在2025-26年或2026-27學年畢業的學生申請。
申請手續：
申請人必須透過教育局電子表格系統作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。在完成網上申請時，申請人必須上載用以證明各項相關學歷(例如學位、語文能力水平、《基本法及香港國安法》測試及綜合招聘考試)的文憑／證書及列明所修讀學位課程時主修和副修科目的成績單的副本。持有香港以外學術機構所頒授學歷的申請人，亦須上載有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。申請人也應盡可能提供所有其他有關的學歷證明文件副本，以便進行學歷評審的工作。
截止申請日期(日/月/年)：07/11/2025 23:59:00
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
非公務員職位空缺丨1. 渠務署：公共關係經理
薪酬：月薪$56,125
渠務署招請公共關係經理，職責廣泛，包括管理所有實地採訪活動、檢視採訪活動中使用的物品，以便更好地向公眾展示本署工作；指導社區關係主任的日常工作，包括：處理查詢及投訴個案時，確保溝通良好、有禮及有效，包括親自向負責人員了解處理查詢／投訴個案的進度及成效；檢視現時所有實地採訪活動的內容，包括所有展品、路線及主題、監察實地採訪活動中使用物品的更新情況，以及保持物品狀況良好，以提升渠務署形象；根據現行國際標準，統籌、編撰及發布報告，並擔任相關報告的專責小組秘書，以及監督報告服務承辦商的工作；每天監察及編撰相關新聞報道，並安排給高級管理階層及負責人員傳閱等。獲取錄者或需不定時工作。獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期12個月。合約屆滿後是否獲續聘須視乎屆時本署的服務需要及受聘人的工作表現而定。
申請人入職條件為持有本港大學學位，或具同等學歷，以主修傳播學、市場學、工商管理、公共關係、新聞學或其他相關學科為佳；符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具同等成績；取得學歷資格後，具備最少七年工作經驗，以從事新聞、宣傳及公共關係或相關範疇工作為佳；具備使用網站、數碼及社交媒體以及制訂公共關係策略的相關工作經驗尤佳；具備良好中英文寫作技巧，能操流利粵語及英語，精通普通話更佳；具備良好人際溝通和協商技巧；以及熟悉個人電腦操作，如微軟辦公室和中文文書處理。
申請手續：
申請人必須透過公務員事務局網站G.F. 340網上申請系統作網上申請，並須在2025年11月14日或之前把以下文件副本電郵至appointments@dsd.gov.hk。請在電郵標題中註明「申請公共關係經理職位」及你的網上申請編號。文件包括：取得學歷資格後相關工作經驗的證明文件；詳細的工作經驗履歷；以及持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士，請遞交有關學歷證書／信件和修業成績表副本，及/或相關語文能力證明文件。至於本地學歷，申請人在現階段毋須遞交證明文件副本。
截止申請日期(日/月/年)：14/11/2025 23:59:00
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
非公務員職位空缺丨2. 教育局：學校管治與效率分部助理項目主任
薪酬：月薪$36,850
教育局轄下學校管治與效率分部招募助理項目主任 (EDB/SGE/216/25)，負責為小學輔導人員/學校社工在處理小學缺課個案時提供支援及意見；協助定期檢視小學輔導人員/學校社工提交的缺課個案報告及為小學缺課個案制定介入策略及方案；管理或協助督學監察小學缺課個案的進展及在需要時直接介入處理小學缺課個案；轉介小學缺課個案予其他政府部門或非政府社會福利服務機構，並協助統籌這些服務；協助督學處理在執行《教育條例》(第279章)的相關事項；協助計劃、執行及管理為小學輔導人員/學校社工提供的培訓課程；在有需要時以個案工作員的角色處理缺課個案，為缺課個案提供輔導服務，協助這些缺課學生重返校園；執行其他與缺課個案相關的職務，包括處理中學缺課個案及由上級指派的工作；以及在有需要時於非辦公時間為缺課學生及其家庭提供支援服務。獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。
申請人必須已根據《社會工作者註冊條例》(第505章)註冊為註冊社會工作者(第1類)；持有香港所頒授主修社會工作的學士學位，或具備同等學歷；或持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，並已在認可院校修畢認可的社會工作研究生課程，或具備同等學歷；或持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，並持有認可院校的認可社會工作碩士學位，或具備同等學歷；在綜合招聘考試的能力傾向測試取得合格成績；符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；具備良好中、英文口語及書寫的溝通能力，能操流利普通話更佳；具備良好電腦知識，尤其文書處理、試算表、簡報軟件及中、英文輸入法；具備良好品格及人際溝通技巧；以及主動及具備獨立工作能力。
申請手續：
申請人必須透過公務員事務局網站G.F. 340網上申請系統作網上申請，資料不全、逾期遞交、並非以上述方式網上遞交或並非使用指定的申請表格，將不予考慮。面試／考試會在2026年2月28日前進行，如申請人逾期未收到面試／考試通知，則可視作其申請不獲成功。
截止申請日期(日/月/年)：14/11/2025 23:59:00 (信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期)
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
非公務員職位空缺丨3. 民政事務總署：深水埗民政事務處活動統籌員
薪酬：月薪$18,200
民政事務總署深水埗民政事務處招募活動統籌員，負責協助統籌地區⼩型⼯程項⽬及進⾏相關實地視察；協助統籌有關地區事務的跨部⾨聯合⾏動；協助統籌、推廣和籌辦由民政事務處／區議會參與的地區計劃和活動；為社區中心／社區會堂管理提供行政支援，包括處理預約申請及提供辦公室行政服務；處理有關社區參與項⽬及活動的⼀般公眾查詢；為區議會轄下的委員會／⼯作⼩組提供後勤⽀援；及在有需要時執⾏其他職務。應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期不多於12個月。
申請人必須在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及具備良好電腦應用知識，如MS Word，Excel， PowerPoint，圖像及相片處理及中、英文文書處理。
申請手續：
申請人必須透過公務員事務局網站G.F. 340網上申請系統作網上申請，申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。除網上遞交申請書外，申請人亦必須於截止申請日期或之前把(1)學歷的證書和修業成績表副本及(2)工作證明副本交回聯絡地址「長沙灣道303號長沙灣政府合署4樓深水埗民政事務處」。請在信封面註明「應徵活動統籌員職位」及在信封面和文件副本上註明網上申請編號。如以郵寄方式遞交證明文件，信封上的郵戳日期將視為遞交證明文件的日期。
截止申請日期(日/月/年)：13/11/2025 18:00:00
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
非公務員職位空缺丨4. 發展局：機電工程署見習生物醫學工程師
入職津貼：月薪$24,800
發展局轄下機電工程署招聘見習生物醫學工程師。見習生將在專業人員指導下，接受符合各有關專業學會要求的實務訓練。此職位屬臨時性質，見習生並非公務員，亦不會按公務員條款及條件僱用。其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬。見習期為兩年。訓練期滿後不保證會獲得政府繼續僱用，惟合適的見習工程師或會獲選聘為助理合約工程師，在指明期間按當時適用的聘用條款受聘。
申請人必須在2025年或以後獲取香港各大學的生物醫學工程學位或其他相關的學位或學歷，此等學位或學歷須符合成為香港工程師學會生物醫學工程界別正式會員的要求，並且有資格參加該學會生物醫學工程界別的"A"項訓練計劃；以及除另有指明外，申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。
申請手續：
申請人可透過公務員事務局網站作網上申請，申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。申請人必須於2025 年11月27日或之前，將所需證明文件掃描本電郵至 recruitmenta@emsd.gov.hk。請在電郵主旨一欄上註明「申請見習生物醫學工程師職位」以及申請人的網上申請編號。
截止申請日期(日/月/年)：20/11/2025 23:59:00
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
*另有見習電機工程師、見習屋宇裝備工程師、見習電子/資訊工程師、見習機械工程師職位。
非公務員職位空缺丨5. 房屋局：助理經理
薪酬：月薪$35,080（另加15%約滿酬金）
房屋局招募助理經理，協助處理局長辦公室日常行政工作；就會議和活動與各方聯絡，以及為公眾參與活動及外訪提供後勤支援；提供行政和後勤支援，包括管理日程、編排會議，以及協調與政府內外組織的會議；處理致局長辦公室的請願、投訴和查詢；按需要陪同上級出席活動及訪問；提供行政支援，包括擬備簡報材料和會議文件夾、就上級出席的會議及活動進行研究，以及按需要草擬報告；以及執行上司委派的任何其他職務。屬非公務員合約的助理經理或須不定時工作，一切視乎運作需要而定。受聘人將按非公務員合約條款聘用，為期一年。
申請人必須持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；中英語文能力俱佳；熟悉常用商業軟件（包括MS Word、Excel和PowerPoint）的應用，並通曉中英文文書處理；具備良好的溝通能力和人際技巧；以及取得相關資格後，如在活動／項目管理和辦公室行政方面具備兩年全職工作經驗更佳。
申請手續：
申請人須透過公務員事務局網站G.F. 340網上申請系統作網上申請，申請將嚴格按照申請表上提供的資料處理，因此申請人必須清楚填妥申請表格，包括個人資料、有關學歷資格及工作經驗等，而其學歷資格及工作經驗必須已於截止申請日期（即2025年11月14日）或之前獲取。申請人在截止申請日期後獲取的學歷資格和工作經驗將不獲評審。
申請人亦可選擇填妥申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]以書面提出申請。填妥的實體申請表格必須於截止申請日期(即2025年11月14日)或之前將填妥的申請表格送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組，請在信封面上註明「申請助理經理職位」。申請人如逾期遞交申請、未填妥申請表格、以傳真或電郵遞交申請、未有使用指定申請表格遞交申請、所填寫的資料未能清楚顯示申請人符合本職位所規定的入職條件，其申請將一概不獲受理。
截止申請日期(日/月/年)：14/11/2025 23:59:00
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
更多著數文章：
其他人也在看
傳TVB開價14K請萬能員工 求職者爆要求18K被嘲過奢華生活 過來人分享經歷
在香港月薪1.8萬（18K）元就可以過奢華生活？有網民在社交平台發帖分享到TVB求職的經歷，報稱收到該公司的人力資源部的職員來電，詢問他要求薪金，樓主開價18至19K（月薪1.8至1.9萬元），惟對方表示未能給予，而該職位最高薪金是14K（1.4萬元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 41 分鐘前
【中環解密】美AI招聘初創三傑 成最年輕億萬富豪
外媒報道，美國矽谷AI招聘初創公司Mercor，其3名年僅22歲的聯合創辦人，近日成為史上最年輕白手起家的億萬富豪，打破Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在20年前以23歲之齡、躋身最年輕富豪行列的紀錄。他們均表示，暫時未有時間買些浮誇的東西來慶祝，原因是工作太忙。信報財經新聞 ・ 1 天前
殘疾及SEN畢業生難搵工 入職欠支援阻礙融入職場
【on.cc東網專訊】殘疾或有特殊學習需要（SEN）的學生在學業上往往要較旁人花更多時間，即使學成畢業，在求職路上亦同樣更為艱難。有團體早前就本港擁有高等及專上學歷的殘疾或SEN學生，其就業情況進行研究，發現雖然企業支持共融的理念愈來愈普及，但只有約半數企業匯報on.cc 東網 ・ 1 天前
加速港成創科中心 政府：制訂一系列政策吸引人才
【on.cc東網專訊】本港要發展為創科中心。有政府官員今日(5日)在一個論壇致詞時指，當局制訂一系列政策吸引戰略人才，包括啟動30億港元的前沿科技研究支援計劃，協助本港8間大學招募頂尖科學家和研究人員，並建造進行突破性研究需要的設施。on.cc 東網 ・ 1 天前
ADP數據顯示美國企業10月新增就業人數4.2萬人 高於預期
【彭博】-- 10月份美國企業就業人數增加，表明在連續兩個月下滑後，就業市場出現一定程度的企穩。根據ADP Research周三公佈的數據，10月份私營部門就業人數增加了4.5%。ADP的結論基於覆蓋超過2600萬名美國私營部門員工的薪資數據。除了月度報告，ADP上周表示，現在還將按周發布就業數據。該公司曾向聯儲會提供過某個版本的周度就業數據，但最近在未說明原因的情況下停止了這一數據共享安排。原文標題US Companies Added 42,000 Jobs in October, ADP Data Show (1)(新增最後六段)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 8 小時前
比亞迪(01211.HK)擬明年初中東推高端品牌仰望 隨後拓展歐美市場
比亞迪(01211.HK)執行副總裁李柯在鄭州舉行的媒體活動上表示，公司計劃開始在全球範圍內推廣其超豪華品牌「仰望」，從2026年初由中東地區開始推廣。 李柯表示，在中東首次亮相之後，「仰望」將拓展到歐洲，隨後進軍美洲。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
普徠仕：美國就業市場放緩或非經濟衰退先兆
普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray表示，近期投資者對美股前景日趨樂觀，主要基於人工智能投資持續暢旺、新一輪財政刺激預期，以及市場相信聯儲局減息將助美國經濟維持擴張。然而，美國就業市場動力減弱持續成為市場隱憂。鑑於消費開支佔美國GDP近七成，就業和收入增長放緩將直接影響整體經濟表現及企業盈利增長。 Murray指出，儘管近期數據值得關注，但有多個跡象顯示，勞動市場的疲弱情況或許不如表面般令人擔憂。首先，美國特朗普政府收緊非法入境政策大幅減少淨移民數字，勞動力市場供給收縮，意味著僅需較少新增職位便足以應付人口增長所需，因此就業增長放緩的負面影響，或不及勞動人口快速增長時期般嚴重。 其次，近期招聘放緩主要集中在非周期性行業，如醫療保健、政府部門及教育等領域，該些行業的就業增長往往反映行業本身特性，而非整體經濟狀況。若將該些行業與對經濟較敏感的周期性行業區分來看，可發現非周期性行業在2023年至2024年期間表現特別強勁，掩蓋其他行業的疲弱狀況。然而，過去數月非周期性行業的招聘動力減弱，令整體就業放緩看似更為顯著，儘管周期性行業大致維持穩定。 最後，裁員率(即每月非自願失業的AASTOCKS ・ 22 小時前
旺角廣華街1號仁安大廈地下舖位放租 意向月租約15萬元
美聯旺舖高級營業董事伍賢明表示,該行獲業主委託代理放租旺角廣華街1號仁安大廈地下舖位,該物業地面建築面積約2000平方呎(未核實),意向月租約15萬港元,折合每平方呎價約75港元,物業具優越地理位置與實用空間,相信是經營特色餐飲或零售業務的理想選擇。 (BC)infocast ・ 1 天前
《大行》美銀證券料寧德時代(03750.HK)第四季國內市場份額按季升 重申目標價605元
美銀證券研究報告指，行業數據顯示寧德時代(03750.HK)9月在中國的電池裝機量達35.5吉瓦時，按年增長46%。同期國內市場份額為42.2%，按年持平，按月微跌0.1個百分點。期內國際市場份額為35%，按年及按季分別跌2及1個百分點，排名全球第一。 寧德時代計劃11月產量為74.5吉瓦時，按年增長38%，按月增長1%。該行認為有關數據穩健，反映電動車與儲能電池需求持續強勁，並預期公司第四季的國內市場份額將按季提升，主要因以寧德為主要電池供應商的車款出貨量增長。 該行維持寧德時代「買入」評級，寧德時代H股目標價605港元，寧德時代A股(300750.SZ)目標價495元人民幣。(ss/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
KLN獲Ego Pharmaceuticals委任為香港第四方物流策略夥伴
KLN(00636)宣佈，旗下醫藥物流公司KLN Pharma，獲澳洲護膚品牌Ego Pharmaceuticals委任為其在香港的第四方物流（4PL）服務供應商。根據協議，KLN Pharma將管理Ego Pharmaceuticals旗下各類護膚產品與藥品的整體供應鏈營運業務。 KLN Pharma將負責統籌Ego Pharmaceuticals於香港的配送網絡，包括零售門市、藥房、藥妝店及主要連鎖銷售渠道。KLN將利用其遵照生產質量管理規範（GMP）認證的設施、多溫層倉儲能力及專有庫存系統，確保從進貨物流、庫存管理至配送環節的產品完整性並遵循法規要求。此次合作涵蓋市場營銷物流支援，協助Ego Pharmaceuticals在競爭激烈的香港護膚及保健市場加速產品推出及推廣活動。 KLN 綜合物流總裁劉健培表示，很榮幸能與Ego Pharmaceuticals合作，這是一家體現科研卓越及持續創新的公司。公司的4PL模式具靈活彈性、滿足合規要求，並易於擴展規模，支持其香港的業務發展策略。Ego Pharmaceuticals環球供應鏈經理Ted Pitts表示，公司致力為亞洲消費者提供infocast ・ 23 小時前
比亞迪計劃2026年初在中東推出高端品牌「仰望」
比亞迪股份(01211.HK) 執行副總裁李柯在鄭州舉行的媒體活動上表示，公司計劃開始在全球範圍內推廣其超豪華品牌「仰望」，從2026年初由中東地區開始推廣。她表示，在中東首次亮相後，「仰望」將拓展到歐洲，隨後進軍美洲。(CW)infocast ・ 23 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 16 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 18 小時前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前