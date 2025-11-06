政府工2025丨物流署請司機月薪$1.95萬起、機電署招募多類見習工程師 房屋局請助理經理月薪$3.5萬、有15%約滿酬金！

今期政府物流署請汽車司機，學歷不拘，必須持有效的私家車及中型貨車香港駕駛執照，月薪近$2萬起鐵飯碗！還有漁農自然護理署招聘助理工程監督，持有建築或建築學文憑或高級證書即合符資格，月薪$31,795起。持有社工牌都有新出路，教育局請助理項目主任，月薪近$3.7萬；機電署招募多類見習工程師，包括見習生物醫學工程師及見習電機工程師等，有$2.48萬入職津貼。房屋局請助理經理月薪$3.5萬，另有15%約滿酬金，即睇申請詳情及截止申請日期！

公務員職位空缺丨1. 漁農自然護理署：助理工程監督

薪酬：月薪$31,795-$51,545（總薪級表第13點至第23點）

漁農自然護理署聘請助理工程監督，主要職責協助工程監督控制工程質素、監督及訓練監工職系人員；監督合約工程，包括記錄地盤量數、備存地盤記錄，以及核實承辦商所作的申索；監察合約要求以及建築及保養工程的進度及程序，例如地盤安全和環境保護等，以及指導監工職系人員執行有關職務；以及巡查建築地盤、部門轄下的大樓及設施，以及擬備維修開支預算。可能須在香港任何地區工作；不定時及輪班工作。獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請人必須持有本港理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院頒發的建築或建築學文憑或高級證書，或具同等學歷。並在取得上述資歷後具備三年相關工作經驗；符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考達第2級或以上成績，或具同等成績；以及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請手續：

申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統遞交申請。以郵寄、傳真、電郵或其他方式提交的申請將不獲處理。

截止申請日期(日/月/年)：07/11/2025 23:59:00

▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此

公務員職位空缺丨2. 政府物流服務署：汽車司機

薪酬：月薪$19,535-$23,585（總薪級表第5點至第8點）

政府物流服務署聘請汽車司機，主要職責為駕駛所有類別的政府車輛和租賃車輛，但不包括摩托車和電單車；以及保持該等車輛清潔。汽車司機可能需要不定時及逾時工作及穿著制服。作為由政府物流服務署署長管理的一般職系人員，汽車司機會被調派往政府各政策局或部門工作。獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請人必須持有有效的私家車及中型貨車香港駕駛執照；能說流利粵語和閱讀簡單中文；並能書寫簡單中文或簡單英文；以及在「基本法及香港國安法測試」取得及格成績。申請人須通過駕駛技能測試。

申請手續：

申請表格[G.F.340（7/2023修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。填妥的申請書須於2025年11月20日或之前連同香港駕駛執照副本及駕駛車輛工作經驗的證明文件副本（如適用）送達香港北角渣華道333號北角政府合署8樓政府物流服務署車輛管理科職系管理小組。請於信封面上清楚註明「申請汽車司機職位」，而信封上的郵戳日期將被視為申請日期。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、申請人未妥為簽署、非使用指定的申請表格、或並無連同所需文件副本者，均不予處理。申請人亦可於截止申請日期或之前透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須於截止申請日期後的一星期內，即2025年11月27日或之前，將香港駕駛執照副本及駕駛車輛工作經驗的證明文件副本（如適用）送達上述地址（請在信封面及所有文件副本上註明網上申請編號）。請確保已貼上足夠郵資。如作網上申請的申請人未能提供所需的證明文件，其申請將不予考慮。

截止申請日期(日/月/年)：20/11/2025 23:59:00

▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此

公務員職位空缺丨3. 教育局：言語治療主任

薪酬：月薪$36,850-$81,510（總薪級表第16點至第33點）

教育局聘請言語治療主任，主要獲派任職於官立學校，提供校本言語治療服務，包括為有言語及語言障礙的學生提供專業評估及輔導服務；確定有言語及語言障礙學生的教育需要；以及為家長、教師和學校提供諮詢及支援計劃。獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請人必須持有本地大學頒授的言語及聽覺科學學士學位，或具備同等學歷；符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績；在《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度職系)取得及格成績；以及能操流利粵語及英語。2025年言語治療主任的招聘將開放予持有相關學士學位(或同等學歷)人士及現正修讀相關學士學位(或同等學歷)，並將在2025-26年或2026-27學年畢業的學生申請。

申請手續：

申請人必須透過教育局電子表格系統作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。在完成網上申請時，申請人必須上載用以證明各項相關學歷(例如學位、語文能力水平、《基本法及香港國安法》測試及綜合招聘考試)的文憑／證書及列明所修讀學位課程時主修和副修科目的成績單的副本。持有香港以外學術機構所頒授學歷的申請人，亦須上載有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。申請人也應盡可能提供所有其他有關的學歷證明文件副本，以便進行學歷評審的工作。

截止申請日期(日/月/年)：07/11/2025 23:59:00

▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此

非公務員職位空缺丨1. 渠務署：公共關係經理

薪酬：月薪$56,125

渠務署招請公共關係經理，職責廣泛，包括管理所有實地採訪活動、檢視採訪活動中使用的物品，以便更好地向公眾展示本署工作；指導社區關係主任的日常工作，包括：處理查詢及投訴個案時，確保溝通良好、有禮及有效，包括親自向負責人員了解處理查詢／投訴個案的進度及成效；檢視現時所有實地採訪活動的內容，包括所有展品、路線及主題、監察實地採訪活動中使用物品的更新情況，以及保持物品狀況良好，以提升渠務署形象；根據現行國際標準，統籌、編撰及發布報告，並擔任相關報告的專責小組秘書，以及監督報告服務承辦商的工作；每天監察及編撰相關新聞報道，並安排給高級管理階層及負責人員傳閱等。獲取錄者或需不定時工作。獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期12個月。合約屆滿後是否獲續聘須視乎屆時本署的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請人入職條件為持有本港大學學位，或具同等學歷，以主修傳播學、市場學、工商管理、公共關係、新聞學或其他相關學科為佳；符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具同等成績；取得學歷資格後，具備最少七年工作經驗，以從事新聞、宣傳及公共關係或相關範疇工作為佳；具備使用網站、數碼及社交媒體以及制訂公共關係策略的相關工作經驗尤佳；具備良好中英文寫作技巧，能操流利粵語及英語，精通普通話更佳；具備良好人際溝通和協商技巧；以及熟悉個人電腦操作，如微軟辦公室和中文文書處理。

申請手續：

申請人必須透過公務員事務局網站G.F. 340網上申請系統作網上申請，並須在2025年11月14日或之前把以下文件副本電郵至appointments@dsd.gov.hk。請在電郵標題中註明「申請公共關係經理職位」及你的網上申請編號。文件包括：取得學歷資格後相關工作經驗的證明文件；詳細的工作經驗履歷；以及持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士，請遞交有關學歷證書／信件和修業成績表副本，及/或相關語文能力證明文件。至於本地學歷，申請人在現階段毋須遞交證明文件副本。

截止申請日期(日/月/年)：14/11/2025 23:59:00

▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此

非公務員職位空缺丨2. 教育局：學校管治與效率分部助理項目主任

薪酬：月薪$36,850

教育局轄下學校管治與效率分部招募助理項目主任 (EDB/SGE/216/25)，負責為小學輔導人員/學校社工在處理小學缺課個案時提供支援及意見；協助定期檢視小學輔導人員/學校社工提交的缺課個案報告及為小學缺課個案制定介入策略及方案；管理或協助督學監察小學缺課個案的進展及在需要時直接介入處理小學缺課個案；轉介小學缺課個案予其他政府部門或非政府社會福利服務機構，並協助統籌這些服務；協助督學處理在執行《教育條例》(第279章)的相關事項；協助計劃、執行及管理為小學輔導人員/學校社工提供的培訓課程；在有需要時以個案工作員的角色處理缺課個案，為缺課個案提供輔導服務，協助這些缺課學生重返校園；執行其他與缺課個案相關的職務，包括處理中學缺課個案及由上級指派的工作；以及在有需要時於非辦公時間為缺課學生及其家庭提供支援服務。獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請人必須已根據《社會工作者註冊條例》(第505章)註冊為註冊社會工作者(第1類)；持有香港所頒授主修社會工作的學士學位，或具備同等學歷；或持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，並已在認可院校修畢認可的社會工作研究生課程，或具備同等學歷；或持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，並持有認可院校的認可社會工作碩士學位，或具備同等學歷；在綜合招聘考試的能力傾向測試取得合格成績；符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；具備良好中、英文口語及書寫的溝通能力，能操流利普通話更佳；具備良好電腦知識，尤其文書處理、試算表、簡報軟件及中、英文輸入法；具備良好品格及人際溝通技巧；以及主動及具備獨立工作能力。

申請手續：

申請人必須透過公務員事務局網站G.F. 340網上申請系統作網上申請，資料不全、逾期遞交、並非以上述方式網上遞交或並非使用指定的申請表格，將不予考慮。面試／考試會在2026年2月28日前進行，如申請人逾期未收到面試／考試通知，則可視作其申請不獲成功。

截止申請日期(日/月/年)：14/11/2025 23:59:00 (信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期)

▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此

非公務員職位空缺丨3. 民政事務總署：深水埗民政事務處活動統籌員

薪酬：月薪$18,200

民政事務總署深水埗民政事務處招募活動統籌員，負責協助統籌地區⼩型⼯程項⽬及進⾏相關實地視察；協助統籌有關地區事務的跨部⾨聯合⾏動；協助統籌、推廣和籌辦由民政事務處／區議會參與的地區計劃和活動；為社區中心／社區會堂管理提供行政支援，包括處理預約申請及提供辦公室行政服務；處理有關社區參與項⽬及活動的⼀般公眾查詢；為區議會轄下的委員會／⼯作⼩組提供後勤⽀援；及在有需要時執⾏其他職務。應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期不多於12個月。

申請人必須在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及具備良好電腦應用知識，如MS Word，Excel， PowerPoint，圖像及相片處理及中、英文文書處理。

申請手續：

申請人必須透過公務員事務局網站G.F. 340網上申請系統作網上申請，申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。除網上遞交申請書外，申請人亦必須於截止申請日期或之前把(1)學歷的證書和修業成績表副本及(2)工作證明副本交回聯絡地址「長沙灣道303號長沙灣政府合署4樓深水埗民政事務處」。請在信封面註明「應徵活動統籌員職位」及在信封面和文件副本上註明網上申請編號。如以郵寄方式遞交證明文件，信封上的郵戳日期將視為遞交證明文件的日期。

截止申請日期(日/月/年)：13/11/2025 18:00:00

▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此

非公務員職位空缺丨4. 發展局：機電工程署見習生物醫學工程師

入職津貼：月薪$24,800

發展局轄下機電工程署招聘見習生物醫學工程師。見習生將在專業人員指導下，接受符合各有關專業學會要求的實務訓練。此職位屬臨時性質，見習生並非公務員，亦不會按公務員條款及條件僱用。其受訓津貼亦獨立於公務員薪酬。見習期為兩年。訓練期滿後不保證會獲得政府繼續僱用，惟合適的見習工程師或會獲選聘為助理合約工程師，在指明期間按當時適用的聘用條款受聘。

申請人必須在2025年或以後獲取香港各大學的生物醫學工程學位或其他相關的學位或學歷，此等學位或學歷須符合成為香港工程師學會生物醫學工程界別正式會員的要求，並且有資格參加該學會生物醫學工程界別的"A"項訓練計劃；以及除另有指明外，申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。

申請手續：

申請人可透過公務員事務局網站作網上申請，申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。申請人必須於2025 年11月27日或之前，將所需證明文件掃描本電郵至 recruitmenta@emsd.gov.hk。請在電郵主旨一欄上註明「申請見習生物醫學工程師職位」以及申請人的網上申請編號。

截止申請日期(日/月/年)：20/11/2025 23:59:00

▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此

*另有見習電機工程師、見習屋宇裝備工程師、見習電子/資訊工程師、見習機械工程師職位。

非公務員職位空缺丨5. 房屋局：助理經理

薪酬：月薪$35,080（另加15%約滿酬金）

房屋局招募助理經理，協助處理局長辦公室日常行政工作；就會議和活動與各方聯絡，以及為公眾參與活動及外訪提供後勤支援；提供行政和後勤支援，包括管理日程、編排會議，以及協調與政府內外組織的會議；處理致局長辦公室的請願、投訴和查詢；按需要陪同上級出席活動及訪問；提供行政支援，包括擬備簡報材料和會議文件夾、就上級出席的會議及活動進行研究，以及按需要草擬報告；以及執行上司委派的任何其他職務。屬非公務員合約的助理經理或須不定時工作，一切視乎運作需要而定。受聘人將按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請人必須持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；中英語文能力俱佳；熟悉常用商業軟件（包括MS Word、Excel和PowerPoint）的應用，並通曉中英文文書處理；具備良好的溝通能力和人際技巧；以及取得相關資格後，如在活動／項目管理和辦公室行政方面具備兩年全職工作經驗更佳。

申請手續：

申請人須透過公務員事務局網站G.F. 340網上申請系統作網上申請，申請將嚴格按照申請表上提供的資料處理，因此申請人必須清楚填妥申請表格，包括個人資料、有關學歷資格及工作經驗等，而其學歷資格及工作經驗必須已於截止申請日期（即2025年11月14日）或之前獲取。申請人在截止申請日期後獲取的學歷資格和工作經驗將不獲評審。

申請人亦可選擇填妥申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]以書面提出申請。填妥的實體申請表格必須於截止申請日期(即2025年11月14日)或之前將填妥的申請表格送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組，請在信封面上註明「申請助理經理職位」。申請人如逾期遞交申請、未填妥申請表格、以傳真或電郵遞交申請、未有使用指定申請表格遞交申請、所填寫的資料未能清楚顯示申請人符合本職位所規定的入職條件，其申請將一概不獲受理。

截止申請日期(日/月/年)：14/11/2025 23:59:00

▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此

