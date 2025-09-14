政府：香港可在「影響力投資」生態圈發揮積極貢獻

【on.cc東網專訊】港府指全球在應對氣候變化、消除貧窮等方面，正面對數以萬億計的資金缺口，沒有一個國家或地區可以單靠政府及慈善機構完全籌措，必需有私人市場資金參與，香港可以在「影響力投資」生態圈發揮積極貢獻。

財金官員今日(14日)在網誌中指出，去年「影響力投資」管理資金的規模估計達到1.6萬億美元，預計到2031年更會增加到6萬億美元，關鍵是如何把「影響力資金」與具社會意義的優質項目高效對接。

香港作為國際金融中心，財金官員指必需促進家族辦公室、慈善機構和基金會，以及區域和國際的影響力投資網絡跨界別聯動，把它們和具社會效益的項目連結起來，發揮更大的效益和影響力，構建蓬勃的「影響力投資」生態圈，亦要助力建立國際信賴的標準和規則，以促進投資。

該官員又提及香港在綠色和可持續金融上是亞洲的領軍者，需要推動更多產品創新，滿足不同國家和地方的發展需要，金管局正透過沙盒項目，就代幣化如何改善碳權的發行和交易進行探索，以提升碳市場的流動性和深度。該官員強調香港會繼續努力豐富金融服務的內容和生態，讓香港這個國際金融中心更有活力、更具影響力，為國家的金融強國建設、人類的美好生活，以及世界的可持續發展，作出新的更大貢獻。

第二屆「香港綠色周」早前在港舉行，財金官員指在多個活動跟與會者交流時，他們不約而同的指出，當前部分西方國家在應對氣候變化問題上的熱情和承擔減退之際，亞洲地區尤其中國，仍然堅定積極推進可持續發展，成為中流砥柱，擔當起重要的領導的角色，讓人尊重。

