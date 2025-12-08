政治局研明年經濟工作 續實施更積極財政政策

【Now Sports】沙拿在利物浦的前程，似乎比想像不妙。被問到這名埃及球星是否已完成在紅軍的最後一仗時，領隊史洛表示：沒有頭緒。利物浦於周二歐聯作客國際米蘭，領隊史洛在賽前記者會上，話題自然圍繞沙拿（Mohamed Salah）的狀況，後者並不列入出征19人名單。被問到沙拿是否已完成在利物浦的最後一場比賽時：「我沒有頭緒，這次不能回答。」這個答案，難免令人感覺沙拿確有可能於1月轉會窗重開時離隊。史洛續說：「這個時刻，我不能回答這個問題。他有表達感覺的權利，但他沒有權對傳媒分享。」「某程度上，當我在賽後聽到他發表那些言論時，確實感到意外。」連帶上周六聯賽對列斯聯，沙拿連續3場比賽均被貶為後備後，聲稱被球隊遺棄，雖然他仍現身周一的操練，且笑臉迎人，結果並沒列入球會公佈出戰國際米蘭的大軍名單。至於門將阿里遜深盼沙拿留效：「我認為所有球員在此情況下，會有不同想法，那是可以的。我們作為他的隊友，他的朋友，希望最理想的事情會發生在他身上。作為利物浦球員，我們也為球會著想。希望會是對所有人的雙贏。」

now.com 體育 ・ 5 小時前