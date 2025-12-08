精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
政治局研明年經濟工作 續實施更積極財政政策
中共中央政治局昨召開會議，分析研究2026年經濟工作，並審議《中國共產黨領導全面依法治國工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。
會議認為，今年國家經濟運行總體平穩、穩中有進，新質生產力穩步發展，改革開放邁出新步伐，重點領域風險化解取得積極進展，民生保障更加有力，社會大局保持穩定；並指過去5年，國家有效應對各種衝擊挑戰，經濟、科技、國防等硬實力和文化、制度、外交等軟實力明顯提升。
會議指出，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策；要堅持內需主導，建設強大國內市場；堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能；堅持改革攻堅，增強高品質發展動力活力；堅持對外開放，推動多領域合作共贏；堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動；以及堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型等。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/政治局研明年經濟工作-續實施更積極財政政策/626155?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
