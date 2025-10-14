政治經濟皆臨危機 阿根廷總統米萊赴白宮討救命錢

（法新社布宜諾斯艾利斯13日電） 身陷財政困境的阿根廷總統米萊（Javier Milei）將於14日抵達白宮，寄望最大盟友美國總統川普公開展現政治與經濟支持，讓他能在阿根廷的國會選舉前力挽狂瀾。

阿根廷現正盡力避免再度爆發金融危機，然而米萊遇到的反對聲浪高漲，讓他亟需強大友邦伸手奧援。

川普政府已承諾提供200億美元，協助支撐阿根廷經濟，並多次表態力挺米萊。然而這些舉措並無安撫市場的藥效，也未顯著提升米萊在10月26日選舉前的民調表現。

廣告 廣告

這次選舉結果將決定米萊能否推行嚴格撙節改革，或是在剩下的兩年任期內面臨國會阻力。

阿根廷眾議院約有一半席次、參議院則有1/3席次將進行改選。

債台高築的阿根廷近來為捍衛貨幣披索，不得不動用超過10億美元外匯存底，多數經濟學家認這不是辦法。為此華府只能出手相救。

美國財長貝森特（Scott Bessent）宣布一項協議時表示，阿根廷正面臨嚴重流動性危機，美阿這份協議將讓阿根廷得以動用200億美元資金。