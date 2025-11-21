政總署發出地稅繳款通知書 未獲通知者應主動查詢

【on.cc東網專訊】地政總署今日（21日）公布已根據《政府租契條例》（第40章），向受該條例管制的物業及其他若干物業，發出計至12月25日為止，每年地稅超過100元的半年度地稅繳款通知書。未接獲繳款通知書的地稅繳納人，應向地政總署的地稅及地價小組查詢。

繳款人士可透過電子方法繳付地稅，例如自動轉帳、銀行自動櫃員機、電子支票或電子本票、轉數快、「繳費靈」或透過各銀行及「繳費靈」在互聯網上提供的繳費服務。繳款人士亦可親身前往指定便利店以現金或「易辦事」繳款。此外，繳款人士可以郵寄劃線支票至香港深水埗郵政局信箱28000號或親身前往任何郵政局繳款。所有物業買主在購置物業時，應促請其代表律師確保計至交易日的地稅已經清繳。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】