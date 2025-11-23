故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」

【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以致損毀，甚至懷疑熱門商品被刻意扣貨，以推高搶購氣氛。有議員直言一件美事變成憾事，認為博物館管理要更專業。

不少昨日(22日)前往參觀的市民到香港故宮社交平台留言，批評入場安排混亂，認為如非有市民義務在排隊現場指揮，打尖情況會更為嚴重。有市民列舉出3宗罪，其中一宗罪便是人流管制完全失敗，現場人數極多卻沒有清晰指示，導致排隊亂成一團，即使向職員查詢對方卻含糊其詞，有小朋友走失受驚亦無職員協助。此外，他亦投訴現場很多周邊商品被人撞跌或肆意搖晃，職員卻未有理會，而他買的一個貓神神像，回家拆開後發現竟神像的頸部斷裂，直言如此管理是對設計師以至是次展覽甚不尊重。至於最後一宗罪則是懷疑刻意扣商品，疑為推高搶購氣氛。就以上多宗情況，該名市民要求館方正視問題，加強職員訓練、人流管制和指示。

議員江玉歡則認為，香港故宮博物館開館已有一段時間，操作應趨成熟，然而她自己嘗試從網站購買門票時，卻發現門票的種類繁多且混亂，一個場館分開幾間票務代理，無法輕易購票，又指展覽有不錯的入場率理應值得珍惜，惟相關職員忽略基本的人潮管理，種種情況的發生令她直言「一件美事變了憾事」，並認為博物館的管理確實要更專業。

