故宮古埃及展至今錄7.6萬人次入場 明年推9新展 涵蓋珠寶宗教設計
香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，自上月底開幕以來，一直大受歡迎，香港故宮文化博物館館長吳志華表示，展覽開幕至今已錄得7.6萬人次參觀，而今年博物館的參觀人次預料達100萬。他又指，今次博物館推出的文創產品很成功，亦是首次推出盲盒，未來會拓展文創產品。
吳志華表示，「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」入場觀眾中，本地觀眾佔四成；內地和海外觀眾分別佔三成。對於日前展覽大排長龍，出現混亂情況，吳志華指，會繼續檢視，改善購票流程，他又指，館方去年錄得約91萬參觀人次，預料在埃及展的帶動下，今年有望達100萬人次，而該展覽展期至明年8月31日。
1.8萬隻盲盒售罄 陸續補貨
今次展覽乘勢推出一系列的文創產品，包括大受歡迎的6款盲盒和法老黑貓毛公仔。吳志華表示，今次是館方首次推出盲盒產品，大受歡迎，形容十分成功。首批1.8萬隻盲盒已經售罄，將陸續補貨；而一度掀起搶購潮的法老貓將於下周初陸續到貨。館方稍後亦會推出新一批文創產品。吳志華形容，今次文創產品大受歡迎，館方感到十分鼓舞，未來會好好利用IP，積極拓展不同文創產品。
大型珠寶展跨越四千年歷史
香港故宮文化博物館將於明年推出9個全新展覽，包括4個與故宮博物館聯合主辦的全新專題展、3個分別與紐約大都會藝術博物館、吉美國立亞洲藝術博物館，以及特列季亞科夫美術館聯合主辦的特別展覽。此外，博物館亦將策展兩個新專題展覽，聚焦香港藝術家以中國神獸為主題的多媒體作品，以及書畫家和鑑藏家黃君實創作和捐贈的作品。
其中「琳琅—紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」作為重點展覽之一，將於明年4月展出，為首個涵蓋六大洲、跨越近四千年、聚焦世界珠寶首飾的大型展覽。而另一個重點展覽為「天窗之窗—特列季亞科夫美術館宗教藝術珍藏」，向觀眾呈現東正教深厚的文化藝術傳統。此外，展廳1、2和5將於明年換上全新展品。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/故宮古埃及展至今錄7.6萬人次入場-明年推9新展-涵蓋珠寶宗教設計/629416?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
