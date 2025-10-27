尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
效仿 iPhone 17 Pro？M6 iPad Pro 或加設均熱板以增強散熱
Pro 和 Air 型號間新的分水嶺？
在固執多年後，Apple 終於在 iPhone 17 Pro 這一代學習 Android 旗艦為手機加入了 VC 均熱板。效果立竿見影，以至於外界傳聞之後的 M6 iPad Pro 可能也會採用類似設計。該消息來自彭博知名記者 Mark Gurman，他在自己新一期的電子報中透露 iPad Pro 均熱板的開發已被提上日程，擁有新散熱系統的下代產品預計會在 2027 年春季問世。
而且根據 Gurman 的說法，均熱板除了能讓 iPhone 和潛在的 iPad 受益外，可能也會給無風扇的 MacBook Air 帶來更多升級空間。除此之外，散熱可能也會成為 iPad Pro 及 Air 型號之間全新的分水嶺。對相當比例的消費者來說，近年這兩大平板產品線的區隔正變得越來越模糊，引入新特性或許能讓 Pro 具備更無法讓人拒絕的理由。
Logitech優惠｜MX MASTER 4 靜音滑鼠全新上市，送 Belkin Playa 充電線＋Adobe Creative Cloud
創作者與專業工作者引頸期盼的 Logitech MX Master 4 靜音滑鼠終於正式登陸！這次不僅迎來革命性的 AI 智能超靜音按鍵設計，更推出震撼贈禮，附送 Belkin Playa 高速充電線，再加碼 1 個月 Adobe Creative Cloud 免費訂閱，從硬體到軟體一次過全升級，助你創意力升級！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Nothing Phone (3a) Lite 規格跑分全露，性能不是問題，外觀最重要
文章來源：Qooah.com 有用戶在 Geekbench 跑分平台上發現了一款 Nothing 新機，據爆料人稱其為 Nothing Phone (3a) Lite。該裝置在跑分數據中顯示搭載了聯發科天璣 7300 處理器，而非高通Snapdragon 6s Gen 4 處理器。 Nothing Phone (3a) Lite 預計將於 2025 年 11 月 4 日在歐洲市場正式推出，目前尚不清楚其它地區是否會提前上市。其在法國的定價可能為 249.99 歐元，而在其它歐洲國家則可能定價為 239.99 歐元。爆料還顯示該機型將配備 8GB RAM 與 128GB ROM，並提供黑、白兩種顏色供消費者選擇。 作為對比，定位稍高的 Nothing Phone (3a) 搭載了 6.77 吋FHD+ 解像度、120Hz 刷新率的 AMOLED 屏幕，採用高通Snapdragon 7s Gen3 處理器，最高支援12GB RAM與 256GB ROM，內置 5000mAh 電池並支援 50W 快充，系統方面則運行基於 Android 15 的 Nothing OS。 HONOR X9dQooah.com ・ 1 天前
《大行》高盛：地平線(09660.HK)征程6平台在新車款應用增加 上調目標價至15.3元
高盛表示，見到地平線機器人-W(09660.HK)旗下征程6平台在新車款應用增加，包括J6P及SuperDrive高階智能駕駛(HSD)應用於奇瑞(09973.HK)星途ET5，J6E應用於上汽MG4 530，以及J6M應用於長安(000625.SZ)啟源Q07及吉利(00175.HK)銀河A7，以實現高速及城市自動輔助導航駕駛(NOA)功能。其中征程6系列的J6P及HSD已在奇瑞星途ET5量產，下月起交付。 該行指，地平線機器人提供從5 TOPS到560 TOPS的全面系統單晶片(SoC)平台解決方案，涵蓋不同價格區間型號，以及基於客戶需求的軟、硬體整合解決方案。該行對公司出貨量增加以及產品組合向高端SoC轉型持樂觀態度。維持該股「買入」評級，目標價由14.11元上調至15.3元，相當於企業價值對EBITDA的28倍。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽
Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽TechRitual ・ 13 小時前
工信部：9月底5G移動電話用戶近11.7億戶 5G基站總數逾470萬個
工信部發布通信業經濟運行情況表示，今年首三季，電信業務收入累計完成1.33萬億元人民幣(下同)，按年增長0.9%。按照上年不變價計算的電信業務總量按年增長9%，顯示電信業務收入穩步增長，電信業務總量增速小幅回升。 截至9月底，三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達18.28億戶，比上年末淨增3,795萬戶。其中，5G移動電話用戶達11.67億戶，比上年末淨增1.53億戶，佔移動電話用戶的63.9%。 期內，5G基站總數達470.5萬個，比上年末淨增45.5萬個，佔移動基站總數的36.6%，佔比較上半年提高0.9個百分點。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次
前TVB新聞主播梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，直至2019年離職。近年，梁凱寧除咗主持、KOL工作，亦為香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，同時相當好學，修讀香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，於前年正式成為衞生署認可言語治療師。梁凱寧一直有個大學時期就開始拍拖嘅男友，今年7月藉33歲生日，於社交平台宣布與男友訂婚。昨日（26日），梁凱寧PO出二人婚紗照，梁凱寧穿上若隱若現嘅婚紗款式，呈現好身材，被網民大讚「最美新娘子」，唔少網民留言恭喜，希望二人幸福滿滿，又有網民表示羨幕梁凱寧老公：「老公贏了99.99％香港人」、「天造地設嘅一對」、「好完美的靚😍😍congratulations ♥️」、「十分美麗，百看不厭」、「能娶得美嬌娘，夫復何求！」、「又有多一個人上一世扶阿婆過馬路一萬次」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)昨上7時59分，一名12歲男童由青衣長康邨康順樓高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
逾 300 名人紅星賀英皇集團主席楊受成博士伉儷 40 週年紅寶石婚
英皇集團主席楊受成博士伉儷24晚於香港瑞吉酒店舉辦「40 週年紅寶石婚晚宴」，筵開超過 20 席招待政商娛樂界名人好友以及英皇集團同事一起慶祝。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 5 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
灣仔人氣燒鵝店縮減分店 老闆難頂加租：「好似幫業主打工」
灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」老闆阿成近日拍片宣布，因業主加租及人手問題，決定縮減昌業大廈分店，僅保留一間分店。網民紛紛留言表示，現時市況下業主還加租，太離譜。更多消息：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？本地薑花斑茶社年半內執9間！太子聯合廣場舊舖8.5萬招租阿成在小紅書上載影片，提到昌業大廈的分店已於早前結業，他指昌業大廈分店面積約1,000呎，月租高達十多萬，經營壓力巨大，「覺得好吃力」，甚至有「變相幫業主打工」的感覺，遂決定忍痛結業。他更感嘆香港營商環境艱難，部分業主會因應營業表現去調整租金，「業主見你生意好就加你租」。阿成還認為，兩間分店均位於灣仔，位置相近導致客源分散，營運成本高企，「兩間舖嘅開支加人工，不如做好一間」，並透露若未來再開新店，或考慮轉往九龍區發展。網民紛紛在社交平台留言，指「處處都一樣，見好生意就加你租」，更有網民直斥「咁嘅時勢仲敢加租」、「香港飲食業其實係被業主各種加租搞到關門，而不是無生意」。亦有網民指，舖租跟舖位價值相連，銀行只看出租金額數據，舖租少了銀行可能會向業主出信call loan，「香港減租會導致店舖貶值的，業主寧願唔租，都唔28Hse.com ・ 1 小時前
網上熱話｜啟德簡約公屋外觀設計掀熱議 有網民反駁似北韓言論
啟德簡約公屋興建工程進行得如火如荼，其統一簡潔的外型不時引起熱議。日前有網民指，每次路經看到正興建的簡約公屋「都覺得好似電視影嘅北韓咁」，有留言就回應稱近年到訪過北韓平壤，「其實北韓而家建築係靚過佢……大部份建築真心靚，而家北韓係似深圳福田新發展區架(㗎)」，亦有人覺得「似新加坡三四十年前起嘅組屋」。 ▼啟德簡約am730 ・ 20 小時前
羅浮宮珠寶大盜巴黎落網！兩名嫌犯均為「竊盜慣犯」
兩名涉嫌盜取羅浮宮珍貴珠寶的嫌犯已於巴黎落網，其中一人在戴高樂機場被捕，另一人在塞納 - 聖但尼郊區落網。盜竊案發生於 10 月 19 日，歹徒在開放時間使用起重機闖入羅浮宮，偷走八件總值約 1.02 億美元的珠寶。鉅亨網 ・ 17 小時前
消委會蒸焗爐｜10款品牌安全效能大比拼！Miele奪冠、$2,380座檯式性價比最高 兩款寧靜度僅得1分
健康飲食風氣盛行，結合蒸煮與焗烤功能的蒸焗爐，已成為許多家庭廚房的新寵兒 。這類多功能煮食用具不但輕鬆烹調各種菜式，更有助於減少煮食時用油。消委會與與機電工程署合作，測試市面上10款蒸焗爐，包括5款嵌入式及5款座檯式型號的安全效能（價格介乎$2,380至$53,000），發現3款獲得總評4星以上評分，最高分為Miele，最平一款僅需$2,380，比過萬元的品牌評分還要高，CP值超高！更有兩個品牌在寧靜測試中表現較差，獲得1分。Yahoo Food ・ 4 小時前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 23 小時前
新盤主力牆驚現汽水罐 對二手樓賣家係喜訊！？
近期多個新盤銷情報捷，不過已收樓的新盤就傳出震撼消息。胡‧說樓市獨家發布錄音，揭示有新盤業主在閉門會面，向發展商及承建商炮轟物業質素嚇人，當中最爆係發現主力牆石屎部分內藏汽水罐。報道被瘋傳後，不少網民的反應，竟然係對一眾被一手樓捱打的二手樓賣家一大喜訊。Yahoo 地產 ・ 21 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
阿摩廉首度3連勝：表現比去季好得多
【Now Sports】曼聯在周六聯賽打敗白禮頓，取得阿摩廉領軍以來首度3連勝，他直言球隊的表現比去季好得多。「球員更具信心。我認為己隊本季最出色的比賽，是對阿仙奴，不過隨著信心增加，士氣不同，有時在比賽某些時刻得到一點運氣幫助，有助贏波。那是我現在的感覺，我們踢球變得更隨心所欲。」阿摩廉在曼聯周六英超以4:2擊敗白禮頓，升上聯賽榜第4位後說。這是曼聯自去年2月以來，首次在聯賽3連勝，當時領軍者是坦夏。阿摩廉續說：「我從未因為所做的或贏不了比賽而羞愧。我感到（班主）拉傑夫一直信任。我們正從低潮中改善，以不同形式應對。你可感覺得到，球隊的表現比去季好得多。」前鋒古亞取得成「魔」以來的首個入球，他為此感到欣喜：「很難去說甚麼，我跟安保姆及錫斯高開玩笑，我告訴他們，我需要那（入球）感覺。」now.com 體育 ・ 1 天前
在與美國貿易談判中 中國仍握有一項關鍵籌碼
【彭博】— 對稀土的掌控力將使中國在本周末吉隆坡談判中獲得前所未有的籌碼，迫使美國作出讓步。此外，北京手中還握著對一個更關鍵供應鏈的控制權：醫藥。Bloomberg ・ 2 天前