效仿 iPhone 17 Pro？M6 iPad Pro 或加設均熱板以增強散熱

在固執多年後，Apple 終於在 iPhone 17 Pro 這一代學習 Android 旗艦為手機加入了 VC 均熱板。效果立竿見影，以至於外界傳聞之後的 M6 iPad Pro 可能也會採用類似設計。該消息來自彭博知名記者 Mark Gurman，他在自己新一期的電子報中透露 iPad Pro 均熱板的開發已被提上日程，擁有新散熱系統的下代產品預計會在 2027 年春季問世。

而且根據 Gurman 的說法，均熱板除了能讓 iPhone 和潛在的 iPad 受益外，可能也會給無風扇的 MacBook Air 帶來更多升級空間。除此之外，散熱可能也會成為 iPad Pro 及 Air 型號之間全新的分水嶺。對相當比例的消費者來說，近年這兩大平板產品線的區隔正變得越來越模糊，引入新特性或許能讓 Pro 具備更無法讓人拒絕的理由。

